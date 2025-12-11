Fed sonrası küresel piyasalar yön arıyor, yurt içinde odak faiz kararında

Küresel piyasalarda, Fed'in faiz indirimine gitmesine rağmen temkinli çizgisini koruması ve yapay zeka şirketlerine ilişkin endişelerle karışık bir seyir öne çıkarken, yurt içinde bugün gözler TCMB'nin para politikası kararlarına çevrildi.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimine gitmesine rağmen temkinli çizgisini koruması ve yapay zeka şirketlerine ilişkin endişelerle karışık bir seyir öne çıkarken, yurt içinde bugün gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) para politikası kararlarına çevrildi.

Fed, dün, politika faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan düşürerek yüzde 3,5-3,75 aralığına çekti. Böylece banka, aralık toplantısıyla birlikte faiz indirim döngüsünü sürdürmüş ve bu yıl politika faizinde üçüncü kez gevşemeye gitmiş oldu.

Fed'in politika metni, mevcut göstergelerin ekonomik faaliyetin ılımlı bir hızda genişlediğini, bu yıl istihdam artışının yavaşladığı ve işsizlik oranının eylül ayına kadar hafifçe yükseldiği gösterdi.

Yılın son toplantısındaki söz konusu karar 3'e karşı 9 oyla alındı. Fed Yönetim Kurulu Üyesi Stephen Miran 50 baz puanlık faiz indiriminden yana oy kullanırken, Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee ve Kansas City Fed Başkanı Jeffrey Schmid'in ise politika faizinin sabit tutulmasından yana olduğu için karşı oy kullandı.

Fed, federal fon oranına ilişkin 2026 tahminini yüzde 3,4'te, 2027 ve 2028 yılı tahminini yüzde 3,1'de tuttu. Uzun dönem ortalama faiz beklentisi de yüzde 3'te kaldı.

Bankanın bu yıla ilişkin enflasyon tahmini yüzde 3'ten yüzde 2,9'a, gelecek yıl için de yüzde 2,6'dan yüzde 2,4'e indi. ABD ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme tahmini ise yüzde 1,6'dan yüzde 1,7'ye, gelecek yıl için yüzde 1,8'den yüzde 2,3'e yükseltildi.

Söz konusu tahminler, Fed'in 2026'da 1 faiz indirimi öngördüğünün sinyalini verdi. Fed Başkanı Jerome Powell, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, istihdama yönelik aşağı yönlü risklerin son aylarda arttığının görüldüğünü belirtirken, enflasyon beklentilerine ilişkin kısa vadeli göstergelerin hem piyasa hem de anket bazlı ölçümlerde görüldüğü gibi yılın başlarındaki zirve noktalarından gerilediğine işaret etti.

Powell, uzun vadeli beklentilere ilişkin çoğu göstergenin ise hedefleriyle tutarlı kalmaya devam ettiğini söyleyerek, "Kısa vadede, enflasyona yönelik riskler yukarı yönlü, istihdama yönelik riskler ise aşağı yönlü, bu zorlu bir durum. İstihdam ve enflasyon hedeflerimiz arasındaki bu gerilimi yönetirken, politika açısından risksiz bir yol yok." diye konuştu.

Politika faizinin "nötr" seviyeye ilişkin tahminlerin geniş aralığı içinde yer aldığını ve ekonominin nasıl gelişeceğini görmek açısından beklemek için iyi bir konumda olduklarını ifade eden Powell, ocak ayındaki toplantıya kadar çok sayıda veri elde edileceğini, verilerin düşüncelerini şekillendirmede önemli rol oynayacağını vurguladı.

Analistler, bankanın ekonomiye ilişkin projeksiyonları ve politika faizine ilişkin üyelerin beklentilerinin yer aldığı "dot plot" grafiği ise gelecek dönemde faiz indirimlerinin kademeli olarak devam edebileceğini gösterdiğini ifade etti.

Fed 2026'da 1 faiz indirimi öngörmesine karşın para piyasalarındaki fiyatlamalarda yıl genelinde toplam 2 faiz indirim yapacağı tahmin edilirken, Powell'ın açıklamalarının ardından ocak toplantısı için ise yüzde 77 ihtimalle politika faizinin sabit tutulacağı bekleniyor.

- Trump: "(Faiz indirimi) Oldukça düşük yaptığını söyleyebilirim"

ABD Başkanı Donald Trump ise Beyaz Saray'da iş insanlarıyla bir araya geldiği yuvarlak masa toplantısında Fed'in faiz kararını değerlendirdi.

Powell'a yönelik eleştirilerini sürdüren ve Powell'ı "katı" olarak nitelendiren Trump, faiz oranlarının düştüğünü ancak Powell'ın fazla bir şey yapmadığını öne sürdü. Trump, faiz indirimi kararını kastederek, "Oldukça düşük yaptığını söyleyebilirim, en az iki katı olabilirdi." dedi.

Görev süresi gelecek yıl mayıs ayında dolacak Fed Başkanı Powell'ın yerine seçilecek ismi belirlemek için adaylarla görüşmeler yapıp yapmadığı sorulan Trump, Fed'in eski yönetim kurulu üyelerinden Kevin Warsh ile görüşeceğini söyledi.

Trump, faiz oranları konusunda dürüst olacak birini aradığını belirterek, "Sadece dürüstlük istiyorum, faiz oranımız çok daha düşük olmalı. Faiz oranımız dünyanın en düşük oranları olmalı." ifadelerini kullandı.

ABD'nin tahvil faizleri Fed'in faiz kararının ardından son 4 işlem günündeki yükselişini sonlandırdı. Dün, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi 4 baz puan düşüşle yüzde 4,17'ye gerilerken, yeni işlem gününde de bu eğilimi sürdürerek yüzde 4,14'e indi.

Doların diğer para birimleri karşısında gerilemesiyle dolar endeksi 98,6'ya inerek 28 Ekim'den bu yana en düşük seviyesini gördü. Altının ons fiyatında Fed kararları sonrası yükseliş eğilimi izlendi. Dün yüzde 0,4 artışla 4 bin 230 dolardan kapanan altının ons fiyatı, şu sıralarda ise yüzde 0,3 düşüşle 2 bin 214 dolardan alıcı buluyor.

Brent petrolün varil fiyatı da yüzde 0,9 değer kaybıyla 61,9 dolarda bulunuyor. Kurumsal tarafta ise ABD'li teknoloji devi Oracle'ın finansal sonuçları beklentilerin altında kalması teknoloji hisselerini baskıladı. Oracle hisseleri seans sonrası işlemlerde yüzde 12'yi aşan düşüş yaşadı.

Bu gelişmelerle, S&P 500 endeksi yüzde 0,67, Nasdaq endeksi yüzde 0,33 ve Dow Jones endeksi yüzde 1,05 değer kazandı. ABD'de endeks vadeli kontratlar güne negatif başlarken, Nasdaq 100 vadeli işlem kontratı yüzde 1 düştü.

- Avrupa borsaları İngiltere hariç negatif seyretti

Dün Avrupa borsalarında İngiltere hariç satış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın yaptığı konuşma yatırımcıların odağındaydı. Bölgede bugün ise İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey'in açıklamaları yakından izlenecek.

ECB Başkanı Lagarde, Avro Bölgesi ekonomisinin ticaretteki gerilimlere karşı dayanıklılık gösterdiğini ve potansiyeline yakın bir büyüme gösterdiğini belirterek, ECB'nin gelecek hafta büyümeye yönelik projeksiyonlarını yukarı yönlü revize edebileceğinin sinyalini verdi.

Jeopolitik tarafta ise Rusya-Ukrayna Savaşı'na yönelik haber akışı yakından takip edilirken, Ukrayna medyası "Rus gölge filosuna" ait "Dashan" adlı petrol tankerine Karadeniz'de insansız deniz araçlarıyla saldırı yapıldığını ileri sürdü.

Bu arada Avrupa Birliği'nin (AB) en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı yapısı içinde yer alan AB Genel Mahkemesi, Intel'in AB'nin para cezası kararına yaptığı itirazı reddetti ancak ABD'li şirkete verilen cezayı 376 milyon avrodan 237 milyon avroya indirdi.

Bu gelişmelerle, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,14 yükselirken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,37, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,13 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,25 geriledi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar güne negatif seyirle başladı.

- Asya borsaları Hong Kong hariç negatif seyrediyor

Oracle'ın beklentilerin altında kalan finansal sonuçları sonrası ABD piyasalarında görülen satış dalgası, teknoloji öncülüğünde Asya endekslerine de sirayet etti.

Bölge piyasalarında teknoloji ve yarı iletken şirketlerinin hisselerindeki düşüşler dikkati çekiyor. Çin'in en büyük yarı iletken üreticisi Uluslararası Yarı İletken İmalat Şirketi (SMIC) hisseleri yüzde 2,5, Japonya merkezli SoftBank Group hisseleri yüzde 6,8, Renesas Electronics'in hisseleri 1,9 ve Güney Kore'de SK Hynix hisseleri yüzde 2 geriledi.

Öte yandan, Uluslararası Para Fonu (IMF), Çin ekonomisine ilişkin büyüme beklentilerini bu yıl için yüzde 4,8'den yüzde 5'e ve gelecek yıl için yüzde 4,2'den yüzde 4,5'e çıkardı.

Bu beklentilerin ekim ayında yayımlanan Dünya Ekonomik Görünüm raporunda yer alan tahminlere kıyasla sırasıyla 0,2 ve 0,3 puanlık yukarı yönlü revizyonları yansıttığı belirtilen açıklamada, bu revizyonun memnuniyetle karşılanan makroekonomik politika teşvik önlemleri ile Çin ihracatına uygulanan beklenenden düşük tarifelerden kaynaklandığı aktarıldı.

Bu gelişmelere ek olarak Japonya'nın, Fransa'nın, gelecek yıl ev sahipliği yapacağı G7 Zirvesi'ne Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'i davet etmesi ihtimalinden endişe duyduğu bildirildi. Resmi Kyodo ajansının kabine kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Tokyo hükümeti, 2026'daki G7 Liderler Zirvesi'ne Şi'nin davet edilmesi ihtimaline tepki gösterdi.

Bu gelişmelerle, kapanışa doğru Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,8, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,1 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 değer kaybederken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yatay seyrediyor.

- Yurt içinde gözler TCMB'nin faiz kararında

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,40 değer kaybederek 11.193,88 puandan tamamladı. Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı aralık vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,3 yükseldi.

Yurt içinde TCMB'nin bu açıklayacağı para politikası kararları yatırımcıların odağına yerleşti. AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, aralık ayında TCMB'nin politika faizini 150 baz puan indirerek yüzde 38'e çekmesini bekliyor.

Dolar/TL, dün günü 42,5930'dan tamamlarken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 42,6140'tan işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde TCMB'nin faiz kararı, perakende satışların, yurt dışında ise BoE Başkanı Bailey'in açıklamaları, ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları, dış ticaret dengesi ve toptan eşya stoklarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.100 ve 11.000 puanın destek, 11.300 ve 11.400 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.