Fed, stres testi senaryolarını açıkladı

ABD Merkez Bankası (Fed), bankaların ciddi resesyonda bile hanehalkları ve işletmelere borç verebilmelerini sağlamaya yardımcı olacak 2025 stres testi senaryolarını yayımladı.

6.02.2025 09:50:250
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Fed, stres testi senaryolarını açıkladı

Fed, bankaların resesyonu atlatma becerilerini ölçeceği stres testi senaryolarını açıkladı.

Fed'den yapılan açıklamada, bu yıl 22 büyük bankanın stres testine tabi tutulacağı bilgisi verilerek, bu bankaların ticari ve konut gayrimenkul ile kurumsal borç piyasalarında artan stresle birlikte ciddi bir küresel resesyona karşı test edileceği belirtildi.

Stres testleriyle varsayımsal resesyon senaryoları altında bankaların dayanıklılığının değerlendirileceği kaydedilerek, söz konusu senaryoların ekonomik tahminler olmadığı vurgulandı.

Bu yılki senaryoda, ABD'de işsizlik oranının 5,9 puan artışla yüzde 10'luk zirveye ulaştığı belirtilen açıklamada, işsizlik oranındaki artışa, ciddi piyasa oynaklığı, şirket tahvili marjlarında önemli ölçüde genişleme ile konut fiyatlarında yaklaşık yüzde 33 ve ticari gayrimenkul fiyatlarında yüzde 30 düşüş olmak üzere varlık fiyatlarında çöküşün eşlik ettiği kaydedildi.

Büyük alım satım işlemlerine sahip bankaların, varsayımsal senaryoya ek olarak küresel piyasa şoku bileşenine karşı test edileceğine işaret edildi.

Stres testi sonuçlarının oynaklığını azaltmak ve 2025 stres testinde model şeffaflığını iyileştirmeye başlamak için adımlar atılmasının planlandığı aktarılan açıklamada, bu yıl stres testindeki kapsamlı değişiklikler hakkında kamuoyu yorum sürecinin başlatılacağı bildirildi.

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