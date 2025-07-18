FED yöneticisi Waller'dan erken faiz indirimi çağrısı

FED Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller ekonominin yavaşladığını bu yüzden faizlerin bir an önce inmesi gerektiğini söyledi.

FED Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, hem faiz indirimi çağrısıyla hem de başkanlık ihtimali hakkında yaptığı açıklamalarla dikkat çekiyor.

Waller, FED’in 29-30 Temmuz’da yapılacak toplantısında faiz oranlarının 25 baz puan düşürülmesi gerektiğini savundu. Gerekçe olarak ise işgücü piyasasında özellikle özel sektördeki yavaşlamayı gösterdi. Bloomberg TV’ye verdiği röportajda Waller, “Özel sektör sanıldığı kadar iyi bir performans sergilemiyor. İstihdam konusunda endişeliyim ve bu da faiz indirimi çağrımın arkasındaki temel neden” dedi.

"Enflasyon hedefe yakın seyrediyor"

Haziran ayı verileri de Waller’ı destekler nitelikte: Özel sektörde istihdam artışı yavaşladı, ücret artışı geriledi. Aynı zamanda Trump yönetiminin göçmenlik politikalarının yabancı işgücündeki düşüşe neden olması, işgücü analizini daha da zorlaştırıyor.

Waller, enflasyonun hedefe yakın seyrettiğini ve mevcut verilerin daha fazla sıkı duruşa gerek olmadığını gösterdiğini vurguladı. “Tarife kaynaklı geçici fiyat artışlarına değil, temel enflasyon göstergelerine odaklanmalıyız,” diyen Waller, para politikasında proaktif olunması gerektiğini savundu.

Başkanlık ihtimali sorulduğunda ise dikkat çeken ifadeler kullandı. “Şu ana kadar başkan benimle iletişime geçmedi,” diyen Waller, ardından ekledi: “Eğer Başkan bana Fed başkanlığı görevini teklif ederse, evet derim.”

Bu sözler, Waller’ın sadece para politikasında değil, liderlik pozisyonunda da güçlü bir aday olduğunu ortaya koydu. Powell sonrası FED başkanlığı için ismi giderek daha sık anılan Waller, ekonomideki riskleri erken gören ve açıkça ifade eden duruşuyla öne çıkıyor.