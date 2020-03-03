Fed'den 50 baz puan faiz indirimi

ABD Merkez Banaksı (Fed) politika faizinde 50 baz puanlık indirime gitti.

Fed politika faizini 1,75-1,50 aralığından 1,00-1,25 aralığına çekti

Fed, aşkın rezervlere uygulanan faizi de 50 baz puan indirerek 1,50'ye indirdi.

Fed'den yapılan açıklamada kararın oybirliği ile alındığı ifade edilirken, "ABD ekonomisinin temelleri sağlam kalmaya devam ediyor ve Fed gelişmeleri yakından izliyor ve genişlemeyi desteklemek için uygun politikayı sürdürecek" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "Koronavirüsüm ABD ekonomisi için gelişen riskler oluşturduğu vurgulanırken virüs riskleri nedeniyle faiz indirimine gidildiği belirtildi.

Faiz kararının ardından ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, "Koronavirüs, ABD ekonomisini etkileyecek, Fed doğru karar verdi derken ABD Başkanı Donald Trump ise," Fed daha fazla gevşemeli" yorumunu yaptı.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Fed'in politika faizinde 50 baz puan indirmesinin ardından yaptığı basın toplantısında, "Fed risklerin görünümü önemli derecede değiştirdiğine karar verdi" vurgusunu yaptı.

Powell, şunları söyledi:

"Virüs salgını pek çok ekonomide sıkıntı yarattı ve pek çok ülke ekonomisini etkileyecek. Koronavirüsün ekonomik etkisi belirsiz olmaya devam ediyor. Koronavirüs salgını bir süre için ekonomi üzerinde baskı yaratacak. Koronavirüsün ekonomik etkileri henüz çok erken safhada. Salgın çok boyutlu yanıt gerektirebilir. Virüse karşı mali otoritelerden de destek gelmeli. FOMC görünümün kayda değer şekilde değiştiği yargısına vardı. Fed ekonomiyi desteklemek için uygun hareket etmeye devam edecek. Diğer merkez bankalarıyla görüşüyoruz bu devam edecek. Ekonomiyi desteklemek için uygun araçları kullanacağız. Bu karar bizim gerçeklerimizi içeriyor. Virüsün ekonomik görünüme risk teşkil ettiğini gördük. G-7 açıklaması koordinasyonun yüksek seviyede olduğunu gösteriyor. Sağlam büyüme ve istihdam piyasasına tekrar döneceğimize eminim. Mevcut para politikamız hedeflerimize ulaşmak için uygun. Her G-7 ülkesinin virüsün etkilerine karşı aksiyon aldığı görülecek. Merkez bankaları kendi politika bağlamlarında doğru adımlar atıyor. Faiz indirimi dışında araç kullanmayı değerlendirmiyoruz. Kararımız finansal daralmanın önüne geçmek için alındı. Para politikası genel olarak aktiviteyi destekleyebilir. Faiz indiriminin tedarik zinciri sorunlarını çözemeyeceğini biliyoruz. Fed gerektiğinde para politikasını değiştirmekte tereddüt etmeyecektir. Kararlarımızda siyasi söylem ve çıkarları gözönüne almayacağız. Faiz indirimi finansal koşullardaki sıkılaşmayı engelleyebilir."