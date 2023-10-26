Fed'den bankalara 'işlem ücreti' teklifi geldi

ABD Merkez Bankası (Fed), bankaların banka kartı işlemlerini gerçekleştirmek için satıcılardan aldığı ücretin azaltılmasını önerdi.

26.10.2023 09:53:400
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Fed'den bankalara 'işlem ücreti' teklifi geldi

ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu, banka kartı işlem ücretlerinin revizyonuna ilişkin toplantı yaptı. Söz konusu toplantıda, tüketicilerin banka kartıyla yaptıkları işlemlerde satıcıların bankalara ödediği ücretin üst sınırının işlem başına 21 sentten 14,4 sente düşürülmesi teklif edildi. Ayrıca, toplam işlem ücretinden alınan komisyonun da yüzde 0,05'ten yüzde 0,04'e düşürülmesi talep edildi.

Fed'den yapılan açıklamada, söz konusu teklife ilişkin kamuoyundan 90 günlük süre içinde görüş talep edildiği bildirildi. Açıklamada, teklifin aynı zamanda söz konusu ücretin üst sınırının her iki yılda bir güncellenmesini öngördüğü aktarıldı.

Perakende sektöründen, Fed'in banka kartı işlemlerinden alınan ücretlerin azaltılmasına yönelik teklifine destek geldi. Perakende Sektörü Liderleri Derneğinden yapılan açıklamada, Fed'in teklifinin memnuniyetle karşılandığı kaydedildi. Açıklamada, perakende sektörünün Fed ile çalışmaya devam edeceği ve üst sınırın 14 sentin de altına indirilmesi gerektiğini savunan yorumlar yapılacağı ifade edildi.

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