Fed'in Bej Kitabı, kötümserliği ortaya koydu

Amerikan ekonomisindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı "Bej Kitap" raporunda, fiyat artışının yakın vadede ılımlı bir hızda devam etmesinin beklendiği belirtildi.

30.05.2024 09:20:100
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Fed'in Bej Kitabı, kötümserliği ortaya koydu

ABD Merkez Bankası (Fed), ekonomik aktivitenin nisan başından mayıs ortasına kadar genişlemeye devam ettiğini, ancak genel görünümün biraz daha kötümserleştiğini bildirdi.

Fed, Amerikan ekonomisindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı "Bej Kitap" raporunun mayıs sayısını yayımladı.

Bankanın 12 şubesinden gelen analizlerle hazırlanan raporda, ulusal ekonomik aktivitenin nisan başından mayıs ortasına kadar genişlemeye devam ettiği, ancak koşulların sektörlere ve bölgelere göre değişiklik gösterdiği aktarıldı.

Perakende harcamaların, isteğe bağlı harcamaların azalması ve tüketiciler arasında artan fiyat duyarlılığı nedeniyle hafif bir artış gösterdiği belirtilen raporda, otomobil satışlarının neredeyse yatay seyrettiği, seyahat ve turizmin ise artan tatil ve iş seyahatlerinin de etkisiyle ülkenin büyük bölümünde güçlendiği kaydedildi.

Raporda, sıkı kredi standartları ve yüksek faiz oranlarının kredi büyümesini kısıtlamaya devam ettiği aktarıldı. Konut talebinin ılımlı bir şekilde arttığı belirtilen raporda, ticari gayrimenkul sektöründeki koşulların, arz endişeleri, sıkı kredi koşulları ve artan borçlanma maliyetleri nedeniyle yumuşadığı kaydedildi.

Fiyat artışının yakın vadede ılımlı bir hızda devam etmesi bekleniyor

Raporda, "Belirsizliğin ve aşağı yönlü risklerin arttığı yönündeki raporlar arasında genel görünüm biraz daha kötümserleşti." değerlendirmesinde bulunuldu.

Fiyatların ise ılımlı bir hızda arttığı belirtilen raporda, çoğu bölgede tüketicilerin ek fiyat artışlarına karşı çıktığı, bunun da ortalama girdi fiyatları arttıkça kar marjlarının düşmesine yol açtığı kaydedildi. Raporda, "Fiyat artışının yakın vadede ılımlı bir hızda devam etmesi bekleniyor." ifadeleri kullanıldı.

İstihdamın da genel olarak hafif bir artış gösterdiği belirtilen raporda, ücret artışının çoğunlukla orta seviyede kaldığı, bazı bölgelerde salgın öncesi tarihsel ortalamalarda olduğunun veya bu oranlara doğru normalleştiğinin bildirildiği aktarıldı.

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