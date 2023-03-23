Fed'in faiz oranı son 16 yılın zirvesinde

Fed, politika faizini 2007'den bu yana en yüksek aralığa çıkardı. Federal fon oranına ilişkin tahminlerini yıl sonu için yüzde 5,1'de bırakırken, 2024 için yüzde 4,1'den yüzde 4,3'e yükseltti.

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırarak 16 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 4,75-5 aralığına yükseltti. Fed'den yapılan açıklamada, faiz oranının artırılması kararının oy birliğiyle alındığı belirtildi.

Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) uzun vadede maksimum istihdam ve yüzde 2 enflasyon elde etmeyi amaçladığı vurgulanan açıklamada, bu hedeflerin desteklenmesi için federal fon oranın yüzde 4,75-5 aralığına yükseltilmesine karar verildiği bildirildi. Böylece Fed, politika faizini 2007'den bu yana en yüksek aralığa çıkardı.

Fed'in faiz kararına ilişkin piyasa beklentileri, ABD'deki banka iflaslarının ardından alt üst olmuştu. Bankacılık sektöründe yaşananlar sonrası Fed'in faiz artışlarına ara verebileceğine dair beklentiler gündeme gelirken, alınan önlemler ve yüksek seyreden enflasyon verisi sonrası 25 baz puanlık faiz artışı beklentisi öne çıkmıştı.

ABD Merkez Bankası (Fed), ABD bankacılık sisteminin "sağlam ve dayanıklı" olduğunu belirterek, son gelişmelerin hanehalkı ve işletmeler için daha sıkı kredi koşullarıyla sonuçlanması ve ekonomik faaliyet, işe alma ve enflasyon üzerinde baskı oluşturmasının muhtemel olduğunu bildirdi.

İki gün süren Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) Toplantısı'nın ardından Fed'den yapılan açıklamada, son göstergelerin harcama ve üretimde ılımlı bir büy��meye işaret ettiği bildirildi. Açıklamada, istihdamın son aylarda sağlam bir hızla ilerlediğine işaret edilerek, işsizlik oranının düşük, enflasyonunsa yüksek kalmaya devam ettiği aktarıldı.

ABD bankacılık sisteminin "sağlam ve dayanıklı" olduğu vurgulanan açıklamada, "Son gelişmelerin hanehalkı ve işletmeler için daha sıkı kredi koşullarıyla sonuçlanması ve ekonomik faaliyet, işe alma ve enflasyon üzerinde baskı oluşturması muhtemeldir." ifadelerine yer verildi. Açıklamada, söz konusu etkilerin boyutunun belirsiz olduğu belirtilerek, FOMC'nin enflasyon risklerine karşı dikkatli olmaya devam ettiğine dikkati çekildi.

Gelen bilgilerin yakından izleneceği ve para politikası üzerindeki etkilerinin değerlendirileceği belirtilen açıklamada, enflasyonu yüzde 2'ye döndürmede yeterince sıkı para politikası duruşuna ulaşmak için "bazı ilave sıkılaştırmaların" uygun olacağının öngörüldüğü kaydedildi.

Bankanın açıklamasında, faiz artışlarının hızı belirlenirken para politikasındaki kümülatif sıkılaşmanın, para politikasının ekonomik faaliyeti ve enflasyonu etkilemesindeki gecikmelerin, ekonomik ve finansal gelişmelerin dikkate alınacağı kaydedildi.

Bu yıla ilişkin faiz tahmini değişmedi

Ekonomiye ilişkin tahminlerini de açıklayan Fed, federal fon oranına ilişkin tahminlerinde bu yıl için değişikliğe gitmedi. Federal fon oranına ilişkin tahminler bu yıl sonu için yüzde 5,1'de bırakılırken, 2024 yılı için yüzde 4,1'den yüzde 4,3'e çıkarıldı. Banka, federal fon oranına ilişkin tahminini 2025 yılı için de yüzde 3,1 olarak korudu. Uzun dönem ortalama faiz beklentisi ise yüzde 2,5'te tutuldu.

Bankanın enflasyon tahminleri ise bu yıl için yüzde 3,1'den yüzde 3,3'e çıkarılırken, 2024 için yüzde 2,5 ve 2025 yılı için yüzde 2,1 olarak korundu. Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek enflasyona ilişkin tahminler de bu yıl için yüzde 3,5'ten yüzde 3,6'ya ve gelecek yıl için yüzde 2,5'ten yüzde 2,6'ya yükseltilirken, 2025 yılı için yüzde 2,1'te tutuldu.

ABD ekonomisinin büyüme tahmini ise bu yıl için yüzde 0,5'ten yüzde 0,4'e ve gelecek yıl için yüzde 1,6'dan yüzde 1,2'ye düşürülürken, 2025 yılı için yüzde 1,8'den yüzde 1,9'a çıkarıldı. İşsizlik oranına ilişkin tahminler de bu yıl için yüzde 4,6'dan yüzde 4,5'e çekilirken, gelecek yıl için yüzde 4,6'da tutuldu. İşsizlik oranına ilişkin beklentiler 2025 yılı için ise yüzde 4,5'ten yüzde 4,6'ya yükseltildi.