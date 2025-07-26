Fenerbahçe, Chobani sponsorluğunun mali detaylarını açıkladı

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, stadyum isim sponsorluğu anlaşmasının 2025-2026 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 5+5 yıllık olduğu, her sezon için 10 milyon avro sponsorluk geliri elde edileceği belirtildi.

Kulüp, futbol A takımının Avrupa maçlarında giyeceği formaların göğüs sponsorluğu için de 2+3 yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Fenerbahçe, forma göğüs sponsorluğundan bu sezon için 4 milyon avro, gelecek sezonlarda ise Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi katılımına göre değişiklik gösterecek şekilde minimum 4 milyon avro karşılığında anlaşıldığını duyurdu.

İş insanı Hamdi Ulukaya'nın sahibi olduğu Chobani, ABD'de süzme yoğurt ve süt ürünleri alanında faaliyet gösteriyor.

Fenerbahçe Futbol A.Ş'den KAP'a yapılan bildirim şöyle;

-Şirketimiz ile Chobani firması arasındaki görüşmeler sonucunda 2025-2026 sezonundan itibaren 5 + 5 sezon geçerli olmak üzere stadyum isim sponsorluğu ve 2+3 sezon geçerli olmak üzere Futbol A takımı Avrupa forma göğüs sponsorluğu için sözleşme imzalanmıştır.

-2025-2026 Futbol Sezonu ve devam eden sezonlar için stadyum isim ve sponsorluk bedeli 10.000.000 Euro olarak belirlenmiştir.

-2025-2026 Futbol Sezonu için Futbol A takımı Avrupa forma göğüs sponsorluğu bedeli ise 4.000.000 Euro olarak belirlenmiştir. Devam eden sezonlar için minimum 4.000.000 Euro olmak üzere Şampiyonlar Ligi veya Avrupa Ligi katılımına göre değişiklik gösterecektir. Yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.