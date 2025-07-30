Fenerbahçe ile Chobani arasındaki sponsorluk anlaşmasının imzaları atıldı

Fenerbahçe ile ABD’nin önde gelen gıda markalarından Chobani arasında stadyum isim hakkı ve Futbol A Takımı Avrupa maçlarında forma göğüs sponsorluğunu kapsayan anlaşmanın imza töreni bugün yapıldı.

Törene Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Genel Sekreter Burak Çağlan Kızılhan, Chobani Kurucusu ve CEO'su Hamdi Ulukaya, CFO'su Tarkan Gürkan, İletişim Direktörü Hatime Ulukaya, Shepherd Futures Başkanı Mehmet Lütfi Kırdar, Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu ve sarı-lacivertli kulübün yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Törende Ali Koç, Hamdi Ulukaya’ya Türkiye’nin ünlü ressamı ve Devlet Sanatçısı Devrim Erbil’in Fenerbahçe için hazırladığı koleksiyondan bir parça ile imzalı yeni sezon formalarını hediye etti.

“İki dünya markası, sadece bugünü değil geleceği inşa etmek için el sıkışıyor”

Törende konuşan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, bugüne kadar benzeri olmayan bir anlaşma yaptıklarını, bunun için de gururlu ve heyecanlı olduklarını belirtti. Hamdi Ulukaya'nın gönülden Fenerbahçeli olduğunu vurgulayan Koç, "Bu sponsorluk anlaşması, Türkiye'de bir spor kulübünün imza attığı en yüksek anlaşmadır. Stadımıza ikinci defa isim sponsoru alıyoruz. Bu durum Avrupa'da yeni gelişen bir olay. Bizim yaptığımız araştırmalara göre, Avrupa'da dahi en yüksek seviyede olan anlaşmalardan birisini yapıyoruz" dedi.

Ali Koç, “Fenerbahçe ile Chobani, yani iki dünya markası, sadece bugünü değil geleceği inşa etmek için el sıkışıyor. Chobani markasıyla ve onun değerli kurucusu, Sayın Hamdi Ulukaya ile başlattığımız bu yolculuk; sadece bir sponsorluk değil, bir hayal ve bir vizyon ortaklığıdır. Ve bu noktada; sayın Hamdi Ulukaya’ya özel bir teşekkür borçluyuz: Fenerbahçe’ye olan aidiyeti, bu topraklara olan inancı ve vizyoner bakışı, anlaşmanın ardındaki itici güçlerden biridir. Kendisine sadece bir iş ortağı olarak değil, bir Fenerbahçeli, bir yol arkadaşı, bir omuzdaş olarak şahsım ve camiamız adına teşekkür ediyorum. Çünkü bu anlaşma sadece bir ticaret anlaşması değil, bir hayale verilen sözdür" diye konuştu.

“Bu birliktelik sadece bir sponsorluk değil, köklerimize olan vefamızın göstergesi”

Törende konuşan Chobani Kurucusu ve CEO’su Hamdi Ulukaya, duygularını şöyle ifade etti: “Fenerbahçe, çocukluk hayallerimin kulübü ve kalbimde her zaman çok özel bir yere sahip. Chobani olarak, Fenerbahçe ile böylesine anlamlı ve uzun soluklu bir iş birliğine imza atmaktan büyük gurur duyuyorum. Bu birliktelik, sadece bir sponsorluk değil; köklerimize, değerlerimize ve ülkemize olan vefamızın bir göstergesi. Kendimi ait hissettiğim topraklara olan bağlılığımın bir ifadesi. Türkiye’den çıkmış bir hikâyenin, ülkenin en köklü kulübüyle buluşması. Bu iş birliğiyle Dünyanın En Büyük Spor Kulübü sıfatını gururla taşıyan Fenerbahçe’nin uluslararası arenadaki başarısına katkı sağlamayı, gençlerimize yeni fırsatlar sunmayı ve toplumsal projelere destek olmayı hedefliyoruz.”

ANLAŞMA HAKKINDA

Anlaşma kapsamında 2025-2026 sezonundan itibaren stadın yeni ismi “Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi” oluyor. Anlaşma, stadyum isim hakkı için 5+5 yıl; forma göğüs sponsorluğu için ise 2+3 sezon şeklinde yapılandırıldı. Fenerbahçe Kulübü, Chobani markasıyla stat isim sponsorluğu konusunda her sezon için 10 milyon avro sponsorluk geliri elde edileceğini açıklamıştı. Göğüs sponsorluğu için de Chobani ile 2+3 yıllık anlaşmaya varan sarı-lacivertli kulüp, bu sezon için 4 milyon avro, gelecek sezonlarda ise Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi katılımına göre değişiklik gösterecek şekilde minimum 4 milyon avro karşılığında anlaşıldığını duyurmuştu.

CHOBANI HAKKINDA

Hamdi Ulukaya tarafından 2005 yılında ABD’de kurulan Chobani, ABD’nin bir numaralı yoğurt markası. Şirket, 2023’te bünyesine kattığı La Colombe markası ile kahve alanında da faaliyet gösteriyor. Chobani’nin ürünleri ABD ve Avustralya başta olmak üzere birçok ülkede satışa sunuluyor.