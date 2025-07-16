Fenerbahçe kullanılmayan rüçhan haklarını yarın satışa çıkarıyor

Fenerbahçe Kulübü, sermaye artırımına gidilmesinin ardından kullanılmayan rüçhan haklarının satışına yarın başlanacağını açıkladı.

16.07.2025 15:30:060
Paylaş Tweet Paylaş
Fenerbahçe kullanılmayan rüçhan haklarını yarın satışa çıkarıyor

Borsa İstanbul'da “FENER” kodu ile işlem gören Fenerbahçe Futbol AŞ'den Borsa İstanbul ve Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada, şirket sermayesinin 250 milyon liradan 1 milyar 250 milyon liraya çıkarılmasının ardından kullanılmayan rüçhan haklarının satışına yarın başlanacağı duyuruldu.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Ortaklarımızın yeni pay alma haklarını kullanma süresi içinde, kullanılmayan yeni pay alma haklarına karşılık gelen payların toplam nominal değeri 1 milyar 357 milyon 742 bin 848 TL olup, kalan paylar, 17 Temmuz 2025 ve 18 Temmuz 2025 tarihlerinde 2 (iki) iş günü süreyle Yapı Kredi Yatırım Menkul Kıymetler AŞ aracılığıyla Borsa İstanbul AŞ Birincil Piyasa'da, 1 TL nominal değerdeki beher pay fiyatı 1 TL'den az olmamak üzere oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır."

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

New York borsası güne yükselişle başladı

New York borsası güne yükselişle başladı

ABD'li dev yatırım bankaları 2. çeyrekte de kar açıkladı

ABD'li dev yatırım bankaları 2. çeyrekte de kar açıkladı

"Orta Koridor"da yeni dönem başlıyor! Yılda bin tren hedefleniyor

"Orta Koridor"da yeni dönem başlıyor! Yılda bin tren hedefleniyor

“Bu yıl zirai dondan en fazla Malatya zarar gördü”

“Bu yıl zirai dondan en fazla Malatya zarar gördü”

Mayıs ücretli çalışan verileri açıklandı: Sayı 15,9 milyon kişiye ulaştı

Mayıs ücretli çalışan verileri açıklandı: Sayı 15,9 milyon kişiye ulaştı

Temmuz 'Evde Bakım Yardımı' ödemeleri tamamlandı, miktar 11.702 TL'ye yükselecek

Temmuz 'Evde Bakım Yardımı' ödemeleri tamamlandı, miktar 11.702 TL'ye yükselecek

Yorum Yaz