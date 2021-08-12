Fenerbahçe, token ön satış sürecinden elde edilen geliri açıkladı

Kısa bir süre önce satışa sunulan Fenerbahçe Token, sarı lacivertli taraftarların büyük ilgisiyle karşılaşmıştı. Fenerbahçe bugün KAP’a token ön satış geliriyle ilgili açıklama yaptı.

12.08.2021 17:58:000
Paylaş Tweet Paylaş
Fenerbahçe, token ön satış sürecinden elde edilen geliri açıkladı

Fenerbahçe Futbol AŞ, 268 milyon 500 bin TL’lik kripto varlık satış geliri elde etti.

Fenerbahçe’den yapılan açıklama şu şekilde: “Paribu Teknoloji A.Ş. ve Stoken Finansal Teknolojiler A.Ş ile yapılan sözleşme kapsamında üretilen Fenerbahçe Token ön satış sürecinin sonucu olarak; Şirketimiz, 268.500.000 TL gelir elde etmiştir.

Yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.”





Paylaş:
Paylaş Tweet Paylaş

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Alman-Türk iş dünyası baloda buluştu

Alman-Türk iş dünyası baloda buluştu

Ülker ve Tamince ailelerinin mutlu günü

Ülker ve Tamince ailelerinin mutlu günü

Cep telefonu kredisinde yeni gelişme

Cep telefonu kredisinde yeni gelişme

Net döviz pozisyonu açığı ekimde geriledi

Net döviz pozisyonu açığı ekimde geriledi

Emeklinin zam oranı belli oldu

Emeklinin zam oranı belli oldu

Enflasyon rakamı açıklandı

Enflasyon rakamı açıklandı

Yorum Yaz