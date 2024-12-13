Fenerbahçe'ye SPK'dan beklenen onay geldi

Fenerbahçe Futbol A.Ş. SPK'ya bedelli sermaye artırımı başvurusunda bulunmuştu. SPK'nın bültenine göre bedelli sermaye artırımına onay geldi.

13.12.2024 09:33:400
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Fenerbahçe'ye SPK'dan beklenen onay geldi

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 3 şirketin sermaye artırımına onay verdi. SPK haftalık bültenine göre Kurul, Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar'ın 80 milyon liralık, Yeşil Yapı Endüstrisi AŞ'nin 531 milyon liralık bedelsiz, Fenerbahçe Futbol AŞ'nin 151 milyon bedelli sermaye artırım talebini onayladı.

Fenerbahçe daha önce KAP'a yaptığı bildirimde "Şirketimizin, 250.000.000.- TL (ikiyüzellimilyon Türk Lirası) kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 98.980.000.-TL (Doksansekizmilyondokuzyüzseksenbin Türk Lirası) olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle, yüzde 152,57 oranında artırılarak 250.000.000.-TL (ikiyüzellimilyon Türk Lirası)'sına çıkarılmasına ilişkin hazırlanan izahnamenin onaylanması amacı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na 28.11.2024'te başvuruda bulunulmuştur" açıklaması yapmıştı.

SPK bülteninde "Mevcut ortakların yeni pay alma hakları 1 TL nominal değerli her bir pay için 6 TL fiyattan kullandırılacak olup, yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan paylar, yeni pay alma hakkı kullanım fiyatı olan 6 TL’den aşağı olmamak üzere, birincil piyasada oluşacak fiyattan halka arz edilecektir" bilgisi yer alıyor.

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