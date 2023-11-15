Fibabanka Genel Müdürü Ömer Mert’in açılış konuşması

Capital ve Ekonomist dergileri tarafından düzenlenen Finansta Dijitalleşme ve Teknoloji Zirvesi kapsamında finans sektörünün dijitalleşmesi ve finans teknolojilerinin gelişimiyle ilgili beklentiler ele alındı. Finans dünyasının önemli temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen zirvede, Bankacılığın Dijitalleşme Vizyonu, Dijitalleşmenin Finansa Etkisi, Ödeme Sistemleri ve E-Para, Yeni Teknolojiler Finansa Nasıl Yön Verecek başlıklı paneller yer aldı.