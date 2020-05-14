‘Fifteen Seconds İstanbul’da krizle mücadele yolları konuşuldu

Avusturya’nın Graz şehrinde 2014 yılından bu yana düzenlenen, şimdiye kadar 20 bine yakın meraklı zihnin bir araya geldiği Fifteen Seconds Festival bu yıl ilk kez online platformda düzenlendi. Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Hakan Alp, The New York Times Kıdemli Başkan Yardımcısı Pamela Kaupinen, Ueber-Brands Kurucularından JP Kuehlwein, Stanford Üniversitesi Sinirbilim Eğitimcisi ve Yazar Ellen Petry Leanse, Diesel’in eski Global Pazarlama Direktörü Scott Morrison’un katılımıyla düzenlenen etkinliğin moderatörlüğünü Starbucks’ın Strateji ve İnovasyon lideri Samantha Yarwood yaptı.

“Dijitalleşme dün yaptığın işi bugün evden yapmak değildir”

Şirketlerin evde kal döneminde dönüşü de düşünüp planlaması gerektiğini belirten Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Hakan Alp, şöyle konuştu: “Normalleşmenin konuşulduğu bir ortamdayız. Normalleşmeye paralel olarak bir takım adımlar atıyoruz. Bütün şirketler büyük ihtimalle geri dönüş planlarını çalışmaya başladı. Burada insanların işe döndükleri zaman duyacakları rahatsızlıkların, neye karşı duygusal tepkime göstereceklerine bakıp onlara ilgili bilgilendirme ve hazırlık yapılması gerekiyor. Herkesin dünyamızın çok değişeceği ile ilgili söylemleri var. Zaten dünya uyandığımız her yeni sabahta başkalaşmış olarak bize günaydın diyor. Pek çok şirket ve yöneticinin “evden çalışmak zor değilmiş’ yanlış düşünceler içerisinde olduğunu düşünüyorum. Kendimizi dijital bir evrenin ilk savaşından zaferle çıkmış gibi hissediyoruz. Dijitalleşme dün yaptığın işi bugün evden yapmak değildir. Bu hataya düşmüyor olmak bence çok önemli. Dijitalleşmeyi uzaktan yaptığımız toplantılardan ibaret göreceksek yarınki dünya bize büyük bir dayak atacak. Kazandığımızı zannettiğimiz zafer bize çok büyük bir yenilgi olarak dönecek. İnsan faktörü her zaman merkezde tutmaktan vazgeçmiyor olmamız lazım. Bu göreceğimiz yeni dünyayı insan faktörünün merkezinde olduğu bir dünya olarak inşa etmemiz gerekiyor. Benim böyle bir süreçte temel tavsiyem süreçlerinizi yarın iş yapma şekline uygun olarak insanı merkeze alacak şekilde tekrardan gözden geçirin. İnsanların ruh halini eylemlerle birleştirmeyi tercih edin.”

“Marka prestijini korumak kriz anlarında en temel noktalardan birini oluşturuyor”

Ueber-Brands Kurucularından JP Kuehlwein, “Bir krizle karşılaştığınız zaman resimlerin arkasındaki gerçekleri görebildiğinizden emin olmalıyız.İnsanları mutlu etmek oldukça zor. Neden insanların çok fazla her şeyi anlamlandırmaya çalıştığını anlayamıyorum. Reklamlar, influencerler hepsi marka prestiji için seferber oluyor. Marka prestijini korumak kriz anlarında en temel noktalardan birini oluşturuyor. Oysaki her ne yaşıyorsak onun özünü kavramak yardımcı olacak diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“Sosyal medyanın önemini tüm dünya bir kez daha gördü”

Sosyal medya ve diğer medya alanlarını farklı değerlendirmek gerektiğine dikkat çekenThe New York Times Kıdemli Başkan Yardımcısı Pamela Kaupinen, şunları söyledi: “Marketing stratejileri, pek çok başarılı çalışma kendisine şimdi en güçlü platform olan sosyal medyada yer buluyor. Kriz anlarında bu nedenle başarılı sosyal medya stratejisi geliştirmek de en önemli noktayı oluşturuyor. Bu krizin bize gösterdiği önemli unsurlardan oldu. Müşteri memnuniyeti, güven verme, doğru marketing stratejisi uygulama, concept markalara uygun influencerlarla çalışma tüm dünyada temel olarak uygulanıyordu bunun ne kadar önemli olduğunu bir kez daha tüm dünya görmüş oldu.”

Dünyanın çeşitli bölgelerinden alanında uzman konuşmacıları buluşturan Fiften Seconds’da online yayınlarına devam edilecek. ‘Business’ temasıyla başlayan Fifteen Seconds yakın bir tarihte de “İnnovation and Creativity”alanında birbirinden değerli isimleri ağırlayacak.