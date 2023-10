Financial Times Baş Yazarı Capital'e konuştu: Demokrasi tehdit altında

Financial Times Baş Yazarı Martin Wolf ile demokratik kapitalizmin geleceği üzerine önemli bir analiz ortaya koyan yeni kitabı “Demokratik Kapitalizmin Krizi” üzerine konuştuk...

Tuba İlze / tilze@capital.com.tr

Capital Eylül 2023 sayısından

Saygın ekonomi gazetecilerinden Financial Times Ekonomi Baş Yazarı Martin Wolf, demokratik kapitalizmin tehlikede olduğunu söylüyor. Son kitabı “Demokratik Kapitalizmin Krizi”nde popülist liderlerin başarısının iş ve ekonomi elitlerinin başarısızlığının bir göstergesi olduğunu vurguluyor ve “Dürüst ve yetenekli elitler olmadan demokrasi yok olur” diye konuşuyor.

Financial Times Ekonomi Baş Yazarı Martin Wolf, Demokratik Kapitalizmin Krizi (The Crisis of Democratic Capitalism) isimli yeni kitabıyla gündemde. Wolf’un kitabı, kapitalizm ve demokrasinin biri olmadan var olamayacağı ve birlikte var olduklarında dünyanın görmüş olduğu en refah toplumları üretebilecekleri savı üzerine kurulu. Ancak Wolf, birbirini güçlendiren bu uyumun bir çöküşe dönüştüğüne dikkat çekiyor. Rusya, Çin, Macaristan, İngiltere ve Türkiye gibi birçok farklı ülkeyi ele alan Wolf, Amerika Birleşik Devletleri’ne daha fazla odaklanıyor.

Wolf, ekonomik, siyasi ve kültürel alanlarda güç ve etkisi olan elitleri toplumsal güveni baltaladıkları için suçluyor. Kendi çıkarlarını ön plana koydukları ve halkın ihtiyaçlarını göz ardı ettikleri için de eleştiriyor...

* RÖPORTAJIN TAMAMINI BURADAN OKUYABİLİRSİNİZ