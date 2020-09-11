Finans devinin başına geçti

Citigroup Jane Fraser'i CEO'luğa getirdi, böylece ilk kez bir kadın, dev Amerikan bankalarından birinin başına geçti.

Citigroup’un Jane Fraser’ı şirketin yeni CEO’su olarak seçmesiyle Wall Street'in dev bankaları arasında ilk defa bir kadın bu göreve gelmiş oldu.

Fraser, 8 yıldır görevde olan ve Şubat ayında emekliye ayrılacak Mike Corbat’ın yerine geçecek. Geçen yıl şirketin başkanı olarak seçilmesiyle olası “veliaht” olarak değerlendirilen Fraser, 16 yıllık görev süresinde bankanın tüketici birimini, özel bankacılık ve Latin Amerika operasyonlarını yönetmişti.

Corbat, 2008 krizinde neredeyse batmak üzere olan Citigroup’un küçülerek tekrardan istikrarlı bir kârlılığa kavuşmasında büyük rol oynamıştı. Şimdiyse Fraser, gelirleri artırarak sektör lideri olan JP Morgan Chase’i geride bırakmak ve bankanın küresel bağlantılarını artan milliyetçilik ve ticaret engellerine rağmen kullanmak ile görevlendirildi.

Corbat yaptığı açıklamada, “Finansal kriz sonrasındaki dönüşümümüzü tamamladık ve daha basit, daha güvenli ve daha güçlü bir kurum olarak hayat buduk” dedi ve “Her zaman yapılacakların daha fazlası vardır ve inanıyorum halefim Citi’yi sonraki aşamaya taşıyacaktır” diye ekledi.



