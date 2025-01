Finansmana ulaşım start up’ları zorluyor

Bugünün en büyük zorluğu finansmana ulaşım. Bu gerçek, start up’ları da zorluyor. Çünkü büyümek, yeni pazarlara açılmak için yatırıma ihtiyaçları var. Start UP Dergisi'nde yer alan Start Up Profil araştırması da bu gerçeği doğruluyor. Özlem Aydın Ayvacı imzalı araştırmaya katılan start up’ların yüzde 23,9’u 100 milyon TL ve üstünde bir yatırıma ihtiyacı olduğunu söylüyor. Yüzde 19,6’sı ise 50-100 milyon TL arasında yatırım arıyor. Her 4 start up’tan 1’i siyasi ve ekonomik krizlerden ve bunların yarattığı belirsizliklerden yılmış durumda. Yüzde 11,7’’si ise ekosistemin yeterince derin olmaması nedeniyle hayal kırıklığı yaşıyor.

Küresel ekonomik yavaşlama ve artan jeopolitik gerginlikler nedeniyle yatırımlar, 2024’te de zayıf seyretmeye devam etti. Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Ajansı (UNCTAD) tarafından 2024’te yayımlanan son Dünya Yatırım Raporu’na göre 2023 yılında küresel doğrudan yabancı yatırım yüzde 2 düşerek 1,3 trilyon dolara geriledi.

Yatırımlardaki bu düşüşten start up ekosistemi de payını aldı. Yatırımcıların risk iştahı düşerken değerlemeler tepetaklak oldu. İş dünyası liderleri gibi girişimcilerin gündemini de 2024’te finansal kaynaklara erişmek oluşturdu. Start Up dergisinin 208 start up girişimcisinin katılımıyla hazırladığı Start Up Profil araştırmasında işte bu finansman arayışı etkisini gösterdi.

* ARAŞTIRMANIN YER ALDIĞI START UP DERGİSİNE BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ