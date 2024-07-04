Fintek platformu Colendi, girişimlerin Şampiyonlar Ligi’nde

Dünyanın en hızlı büyüyen fintek platformlarından Colendi, girişimlerin büyümesini destekleyen New York merkezli ve 40'tan fazla pazarda faaliyet gösteren Endeavor’ın seçkin girişimlerden oluşan Endeavor Outliers programına dahil oldu.

Colendi, girişimlerin Şampiyonlar Ligi olarak değerlendirilen en seçkin ve hızlı büyüyen şirketlerin dahil olduğu Endeavor Outliers programına katıldı. Seri B yatırım turunda aldığı 65 milyon dolarlık yatırımla değerlemesi 700 milyon dolara ulaşan şirket, mart ayında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Turcorn 100 programına seçilmişti. Bu yıl sonuna kadar 150 milyon doların üzerinde yeni yatırım hedefleyen Colendi, değerini 1 milyar dolara ulaştırarak, Türkiye’den çıkan ‘ulusal bir şampiyon’ olacak.

New York merkezli kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan Endeavor, bölgelerinde ekonomik ve sosyal etkisi olan girişimleri destekliyor. Kuruluş, kendi ağında yer alan girişimcilere, şirketlerini büyütmeleri, istihdam yaratmaları ve ekonomik dönüşüm sağlamaları için destekleyici hizmetler sunuyor. 2024 yılında, toplamda 33 ülkeden 228 şirket Endeavor Outliers şirketi seçildi. Bu seçkin şirketler arasında 9 Türk girişimi de yer aldı.

Programa ilişkin değerlendirmelerde bulunan Endeavor Türkiye Genel Sekreteri Aslı Kurul Türkmen, “Endeavor Outliers Programı, büyüme, yatırım, exit değeri gibi kriterlere göre portfolyonun en yüksek performans gösteren şirketlerinin kurucuları için tasarlanan butik bir program. Buradaki amaç hem bu girişimcilerin birbirlerinden öğrenmelerini sağlayacak bir ortam yaratmak, hem de onlara katkı sağlayacak iş insanlarıyla onları bir araya getirmek. Bu sene de dünyanın dört bir yanından gelen kurucular kapalı seanslarda “dertleştiler”, hem de Netflix Kurucusu Reed Hastings ile özel bir oturum gerçekleştirdiler” ifadelerini kullandı.

“Endeavor Outliers şirketlerinden biri olarak seçilmemiz, yalnızca hızlı büyümemizin değil, daha kapsayıcı bir finansal ekosistem için çalışarak hedeflediğimiz sosyal etkinin ve yenilikçi yaklaşımımızın da değerinin bir göstergesi” sözleriyle, Colendi’nin bu seçkin programa dahil olmasını değerlendiren Colendi Kurucu Ortağı ve CEO’su Bülent Tekmen, “2016 yılında Colendi’yi kurduğumuzdan bu yana kararlı adımlarla ilerledik. Türkiye’nin bankacılık teknolojilerinde ve mevzuatta ulaştığı seviye bize destek oldu. Gömülü finans çözümlerimizle milyonlarca kişiye ulaştık. Ancak bunu bir başlangıç olarak görüyoruz. 1 milyar kişiye ulaşma hedefimize doğru ilerliyoruz. ColendiBank’ın da faaliyet izni sürecinin tamamlanmasının ardından Türkiye’den çıkan ve global başarılarını katlanarak artıran ‘ulusal şampiyon’ olma hedefimiz gerçekleşecek” dedi.

Turcorn 100 programına katıldı

Colendi, hızlı büyümesiyle geçtiğimiz mart ayında da Turcorn 100 programına dahil olmuştu. “En yenilikçi küresel gömülü finans oyuncusu olma vizyonumuza inanarak Colendi’ye yatırım yapan iş ortaklarımızla, pazardaki büyümemizi sürdürme yolculuğunda Turcorn ekosistemine girmemiz konumumuzu çok güçlendirdi” açıklamasını yapan Bülent Tekmen, şunları söyledi: “’Milli Teknoloji Hamlesi’ vizyonuyla Türkiye’de teknoloji girişimciliği ekosisteminde küresel varlığı olan bir şirket olarak, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’mızın desteği ile Turcorn 100 Projesi’nin bize sağlayacağı yatırım fırsatları ile hedeflerimize çok daha hızlı ulaşacağız. Aldığımız yatırımlar ve potansiyelimiz gösteriyor ki, pazardaki büyümemizi tüm hızıyla sürdüreceğiz.’’

Gömülü finans çözümleri ile büyüyor

Yeni nesil finansal teknoloji çözümlerini yapay zekâ ve büyük veri ile birleştirerek skorlama algoritması üzerine kurulu farklı servisler geliştiren Colendi, platform ortakları ve stratejik iş ortakları ile birlikte bugün itibarıyla 18 milyon kullanıcısına ‘Şimdi Al Sonra Öde’ ile krediye hızlı ve kolay erişim sağlıyor.

Image2022 yılında Londra merkezli blok zinciri temelli ödeme ve mutabakat sistemleri sağlayıcı SETL’ı bünyesine katan Colendi, BDDK’dan aldığı kuruluş izninin ardından Türkiye’nin dijitale doğan ilk mevduat bankası olmayı hedefleyen ColendiBank’ı hayata geçirmeye hazırlanıyor.

2021 yılında Colendi Menkul Değerler’i kurarak geleneksel bir menkul değerler hizmet sağlayıcısı olmanın ötesinde online platformlarda gömülü finans hizmeti ile yatırım dünyasını ve hizmetlerini geniş kitlelere ulaştıran Colendi, aynı yıl hayata geçirdiği Colendi Sigorta ile de gömülü sigortacılık hizmetleri sunuyor.

Turkcell (Paycell), Migros (MoneyPay) ve Limak Holding (OlduBil) gibi büyük markalarla iş ortaklığı yapan Colendi, Colendi Menkul Değerler ve Colendi Sigorta aracılığıyla gömülü ve platformlara entegre finans ve yatırım hizmetleri sunuyor. Colendi, teknolojisi sayesinde NASDAQ, NYSE gibi yurtdışı borsalarında hisse senedi alım satımı, BİST hisse senedi alım satımı, Hazır Limit seçeneği ve yeni nesil hızlı, kolay erişilebilen sigorta opsiyonları veriyor.