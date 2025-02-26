Fintek sektöründe üçlü işbirliği

Şirketten yapılan açıklamaya göre; Pionr Kurucusu ve CEO'su Yakup Sezer “Ödeal ve Fibabanka iş birliğiyle Tahsildar müşterilerine sunduğumuz fiziki POS sistemi, işletmelere tamamen ücretsiz ödeme alma imkanı sağlıyor” dedi.

Pionr Kurucusu ve CEO'su Yakup Sezer, şu açıklamayı yaptı;

“Pionr olarak yenilikçi fintech çözümleriyle farklı ölçekteki işletmelere finansal süreçlerini kolaylaştırmada yardımcı oluyoruz. Hedefimiz, işletmelerin bilinçli kararlar almasını desteklemek ve geleneksel endüstrileri dijitalleştirmek, dönüştürmek. Tahsildar, bayi ve alt bayi tahsilatı yapan KOBİ'ler ve kurumsal işletmeler için hızlı, güvenli ve düşük komisyonlu ödeme ve tahsilat çözümleri sunuyor. Bu hedef doğrultusunda; işletmelerin finansal işlemlerini optimize etmelerini ve büyümelerini desteklemeyi önceliklendiriyoruz. Ödeal ve Fibabanka iş birliğiyle Tahsildar müşterilerine sunduğumuz fiziki POS sistemi, işletmelere tamamen ücretsiz ödeme alma imkanı sağlıyor. Bu, ölçeklenebilir ve kullanıcı dostu bir araç olup, KOBİ'lerin finansal engelleri aşmalarına ve gelişmelerine katkıda bulunuyor. 'Finansal erişim herkes için mümkün olmalıdır" inancıyla, KOBİ'lerin dijital dönüşümüne destek olmak için yenilikçi çözümler geliştirmeye ve benzer projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz.”

Fibabanka Yatırımlar ve Girişimler İş Geliştirme Direktörü Murat Aşık ise şöyle konuştu;

‘’Stratejik partner olduğumuz girişimlerle KOBİ’lerin değişen ihtiyaçlarına yönelik yeni iş modelleri üretmeye ve birlikte büyümeye devam edeceğiz. Tahsildar ile, işletmelerin güvenli ödeme alma ve finansal süreçlerini merkezi bir sistem üzerinden yöneterek KOBİ'lerin ölçeklenebilir büyümelerine destek olmayı amaçlıyoruz. Fibabanka'nın güçlü ürünleri ile Tahsildar ve Ödeal'ın benzersiz özelliklerini birleştirerek, ödeme almakta zorluk çeken ve maliyet sorunları yaşayan işletmelere önemli fırsatlar sunuyoruz. Bu iş birliğinin, KOBİ’lerin zaman, maliyet ve performans açısından önemli avantajlar elde etmesine olanak tanıyacağına inanıyoruz.”

Ödeal Genel Müdürü Fevzi Güngör iş birliğine ilişkin şöyle konuştu:

“KOBİ’lerin finansal süreçlerini kolaylaştırmak ve sürdürülebilir büyümelerini desteklemek için geliştirdiğimiz en gurur verici projelerimizden biri olan ‘Ertesi Güne %0 Komisyonlu POS’ ürünümüzü, bu iş birliğiyle artık Tahsildar kullanıcılarına da sunuyoruz. İşletmeler için yüksek POS komisyonları ve tahsilat gecikmeleri önemli bir maliyet unsuru. Ödeal’ın bu devrim niteliğindeki çözümü sayesinde Tahsildar kullanıcıları da ertesi gün ‘0’ komisyonla cirolarına ulaşarak finansal yönetimlerinde ciddi bir avantaj elde edecek. Ödeal Fiziki POS ise bu sistemin en güçlü bileşenlerinden biri olarak, işletmelere hızlı, güvenli ve avantajlı ödeme çözümleri sunmaya devam edecek. Finansal erişimi herkes için mümkün kılmak ve KOBİ’leri desteklemek adına yeni iş birlikleri ve yatırımlarımıza devam edeceğiz.”