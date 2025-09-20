Fitch, İtalya'nın kredi notunu yükseltti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, İtalya'nın kredi notunu "BBB"den "BBB+"ya yükseltti, not görünümünü "durağan" olarak belirledi.

20.09.2025 10:04:260
Fitch'ten yapılan açıklamada, İtalya ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Açıklamada, İtalya'nın uzun vadeli döviz cinsinden kredi notunun "BBB"den "BBB+"ya yükseltildiği, not görünümünün "durağan" olarak belirlendiği bildirildi.

Not artışının İtalya'nın mali gidişatına duyulan güvenin artmasından kaynaklandığı belirtilen açıklamada, istikrarlı siyasi ortam, devam eden reform ivmesi ve azalan dış dengesizliklerin İtalya'nın kredi göstergelerini daha da güçlendirdiği vurgulandı.

Açıklamada, 2025-2027 döneminde yapısal gelir artışları ve sıkı harcama kontrolü sayesinde bütçe açığında kademeli bir azalma beklendiği kaydedildi.

