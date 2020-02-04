Fitch: Koronavirüs salgını büyürse petrol talebi azalabilir

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, koronavirüs salgınının büyümesi durumunda petrol talebini azaltabileceğini açıkladı.

4 ŞUBAT, 20200
Paylaş Tweet Paylaş
Fitch: Koronavirüs salgını büyürse petrol talebi azalabilir

Fitch Ratings, ilk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve insandan insana bulaşabilen yeni tip koronavirüs salgınının petrol piyasalarına etkilerine ilişkin bir bilgi notu yayınladı.

Bilgi notunda, koronavirüs salgının, yayılmaya devam etmesi durumunda petrol talebini azaltabileceği, Brezilya, Norveç ve ABD gibi üretimi artan ülkelerde üretim fazlasının daha da yükselmesine neden olabileceği belirtildi.

Bilgi notunda, petrolde oluşabilecek üretim fazlasının olası etkilerinin, virüs salgınının ne kadar süreceğine ve OPEC+ ülkelerinin üretim seviyelerini yeniden düzenleme becerilerine bağlı olacağı ifade edildi.

Fitch değerlendirmesinde, "2020 yılında jeopolitik gerilimler ve ekonomik algıdaki önemli itici unsurların ışığında petrol fiyatlarının büyük oranda oynaklığını korumasını bekliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Çin’in petrol şirketleri CNPC/PetroChina, Sinopec ve CNOOC’nin reytinglerinin ülke notuyla bağlantılı olduğu, dolayısı ile gelişmelerde anlık şekilde etkilenmesinin beklenmediği belirtilen bilgi notunda, Çin’in petrol talebinin küresel talebin yaklaşık yüzde 15’ini, son beş yıldaki toplam talep artışının ise yüzde 36’sını oluşturduğu hatırlatıldı.

Paylaş:
Paylaş Tweet Paylaş

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması

Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması

Kanal İstanbul'un imar planı onaylandı

Kanal İstanbul'un imar planı onaylandı

Türkiye nüfusu 1 milyon 151 bin 115 kişi arttı

Türkiye nüfusu 1 milyon 151 bin 115 kişi arttı

Yorum Yaz




Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.