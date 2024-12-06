Fitch, küresel ekonomik büyüme tahminlerini değiştirdi

Fitch raporunda, dünya ekonomisinin bu yıl yüzde 2,8, gelecek yıl ise yüzde 2,6 büyüme göstereceği öngörüldü. Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 2,9, 2025'te yüzde 2,6 büyüyeceği tahmin edildi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, küresel ekonomiye ilişkin büyüme beklentisini bu yıl için yüzde 2,7'den yüzde 2,8'e, gelecek yıl için ise yüzde 2,5'ten yüzde 2,6'ya çıkardı.

Fitch, Küresel Ekonomik Görünüm Raporu'nun aralık sayısını "ABD'nin Tarife Artışları Yaklaşıyor" başlığıyla yayımladı. Raporda, dünya ekonomisinin bu yıl ve gelecek yıla ilişkin büyüme tahminlerinde yukarı yönlü revizyona gidildiği belirtilerek, küresel ekonominin 2024'te yüzde 2,8, 2025'te yüzde 2,6 büyümesinin beklendiği ifade edildi. Dünya ekonomisinin 2026'da ise yüzde 2,3 büyümesinin beklendiği belirtildi.

Fitch, eylül ayındaki tahminlerinde dünya ekonomisinin bu yıl yüzde 2,7 ve gelecek yıl yüzde 2,5 büyüyeceğini öngörmüştü.

ABD ekonomisinin bu yıl yüzde 2,7 büyüyeceğinin öngörüldüğü belirtilen raporda, ülke ekonomisinin gelecek yıl yüzde 2,1 ve 2026'da yüzde 1,7 büyüyeceğinin tahmin edildiği bildirildi. Raporda, ABD'de tüketici harcamalarında beklenen kademeli yavaşlama belirtisinin görülmediği ifade edildi.

Euro Bölgesi ekonomisinin bu yıl yüzde 0,8 büyümesinin beklendiği belirtilen raporda, bölge ekonomisinin gelecek yıl yüzde 1,2 ve 2026'da yüzde 1,3 büyüyeceği tahminine yer verildi. Raporda, Euro Bölgesi'nde hane halkı reel gelirlerinin arttığı ancak tüketimdeki toparlanmanın "cılız" kaldığına işaret edildi.

Bölgede tasarruf oranının yükseldiği belirtilerek, şirketlerin, ABD'nin korumacılığından ve Almanya'nın ihracat sektöründeki dinamizm kaybından endişe duyduğu, Fransa'da da mali sıkılaşma beklentilerinin baskı yarattığı kaydedildi.

Raporda, Çin ekonomisinin bu yıl yüzde 4,8 büyümesinin beklendiği, gelecek yıl yüzde 4,3 ve 2026'da yüzde 4 büyüyeceğinin tahmin edildiği belirtildi. Ülkedeki büyümenin yüzde 4'ün altına düşmesini önlemek için mali desteğin daha da artırılmasının gerekebileceği ifade edildi.

Türkiye ekonomisi

Türkiye'ye ilişkin tahminlerde ise ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 2,9, gelecek yıl yüzde 2,6 ve 2026'da yüzde 3,5 büyümesinin beklendiği belirtildi. Eylül ayındaki tahminlerinde Fitch, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 3,5, 2025'te yüzde 2,8 ve 2026'da yüzde 3,7 büyüyeceğini öngörmüştü. Raporda, bu yılın üçüncü çeyreğinde büyümenin beklentinin altında gerçekleşmesinin ekonomiyi soğutma çabalarının etkisini göstermeye başladığına işaret ettiği belirtildi.

Fitch'ten ABD için enflasyon uyarısı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, tüketici harcamalarındaki büyümenin beklenenden daha güçlü olması, yaklaşan gümrük vergisi artışlarının ithalat fiyatlarını yükseltmesi ve net göçteki yavaşlamanın iş gücü arzı büyümesi üzerinde baskı yaratması nedeniyle ABD'de enflasyon risklerinin arttığını bildirdi.

Fitch'ten yapılan açıklamada, ABD ekonomisine ilişkin büyüme tahminin 2025 için 0,5 puan artışla yüzde 2,1'e revize edildiği aktarıldı.

Söz konusu revizyona ilişkin temel itici gücün tüketici harcamalarının görünümü olduğu belirtilen açıklamada, tüketici harcamalarında beklenen kademeli yavaşlama belirtisinin görülmediği kaydedildi.Veri revizyonlarının hane halkı gelirinin daha önce ölçülenden çok daha hızlı arttığını ve tasarruf tamponlarının daha güçlü olduğunu gösterdiği bildirildi.

Fitch'in açıklamasında, "Tüketici harcamalarındaki büyümenin beklenenden daha güçlü olması, yaklaşan gümrük vergisi artışlarının ithalat fiyatlarını yükseltmesi ve net göçteki yavaşlamanın iş gücü arzı büyümesi üzerinde baskı yaratması nedeniyle ABD'de enflasyon riskleri artıyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

ABD'nin gümrük tarifelerinin gelecek yıl keskin bir şekilde artacağı ancak artışların ölçeği, kapsamı ve zamanlamasının belirsiz olduğu ifade edilen açıklamada, tarife artışlarının ABD de dahil tüm dünyada Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) üzerinde olumsuz etkileri olmasının ve en büyük olumsuz şokların Kanada, Çin, Meksika, Güney Kore ve Almanya'da yaşanmasının beklendiği belirtildi. "Gümrük tarifeleri, hala yapışkan olduğunu kanıtlayan ABD enflasyonunu artıracaktır" ifadesi kullanıldı.

ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek yıl faizleri nötr seviyeye doğru yavaşça indirmesinin ve 2025'in sonuna kadar 125 baz puan indirim yapmasının öngörüldüğü anlatılan açıklamada, ancak 2026'da başka bir faiz indirimi beklenmediği vurgulandı.