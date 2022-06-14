Fitch, petrol fiyat beklentisini yükseltti

Fitch Ratings, ticaret akışındaki aksamalar ve Kovid-19 salgını sonrası yaşanan talep artışı nedeniyle petrol fiyatları öngörüsünü yukarı yönlü revize etti.

14.06.2022 14:42:000
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Fitch, petrol fiyat beklentisini yükseltti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ticaret akışındaki aksamalar ile yeniden yönlendirmeler ve Kovid-19 salgını sonrası yaşanan talep artışı nedenleriyle petrol fiyatları öngörüsünü yukarı yönlü revize etti.

Fitch Ratings’ten yapılan açıklamaya göre, kurum, bu yıl için Brent tipi ham petrol varil fiyatı öngörüsünü 100 dolardan 105 dolara, Batı Teksas türü (WTI) ham petrol fiyatı öngörüsünü ise 95 dolardan 100 dolara yükseltti.

Gelecek yıl için daha önce varil fiyatı 80 dolar olarak tahmin edilen Brent petrolün varil fiyatı 85 dolar ve 76 dolar olarak tahmin edilen WTI tipi ham petrolün varil fiyatı 81 dolar olarak revize edildi.

Fitch Ratings, 2024 için de tahminlerini yükselterek, Brent petrolün varil fiyatını 65 dolar, WTI tipi petrolün varil fiyatını ise 62 dolar seviyesinde beklediğini açıkladı. Kurum, 2025 ve daha uzun vadeli öngörülerini ise sabit tuttu.

Yukarı yönlü revize edilen petrol fiyatlarının mevcut tedarik kanallarında yaşanan kesintileri ve artan talebi yansıttığı ifade edilen açıklamada, Avrupa Birliği’nin (AB) Rusya’dan deniz yoluyla yapılan petrol ithalatını yasakladığı anımsatıldı.

Açıklamada, AB’nin bu nedenle toplam petrol ithalatının üçte birini diğer bölgelerdeki tedarikle kapatmaya çalışması gerekeceği, Rusya petrolünün büyük bir kısmının ise Hindistan ve Çin’e yönleneceği vurgulandı.

Ek kapasite kullanımı ve ticaret akışındaki yeniden düzenlemelerinin küresel petrol tedariki üzerindeki baskısının zamanla azalacağı aktarılan açıklamada, bu nedenle fiyat hareketliliğinin yatışmasının öngörülmesi nedeniyle uzun vadeli petrol fiyatı tahminlerinde değişikliğe gidilmediği aktarıldı.

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