Fitch Ratings, Türkiye Varlık Fonu'nun kredi notunu yükseltti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye Varlık Fonu'nun (TVF) kredi notunu "B"den "B+"ya yükseltirken, not görünümünü “pozitif” olarak belirledi.

26.03.2024 15:26:050
Paylaş Tweet Paylaş
Fitch Ratings, Türkiye Varlık Fonu'nun kredi notunu yükseltti

Fitch Ratings, Türkiye Varlık Fonu’na ilişkin değerlendirmesini açıkladı.

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, Türkiye Varlık Fonu’nun uzun vadeli döviz cinsinden kredi notunun "B"den 'B+'ya yükseltildiği, not görünümünün "pozitif" olarak belirlendiği aktarıldı.

Açıklamada, artırımın 8 Mart’ta Türkiye'nin kredi notunun yükseltilmesinin devamı niteliğinde olduğu belirtildi.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

“TES’le fon büyüklüğü 8’e katlanır”

“TES’le fon büyüklüğü 8’e katlanır”

Siemens’in yeni dönem rotası

Siemens’in yeni dönem rotası

Süreyi kısaltan ayrışıyor

Süreyi kısaltan ayrışıyor

“Sektör çeşitliliğiyle dönüşüyoruz”

“Sektör çeşitliliğiyle dönüşüyoruz”

Ezber bozan gelişmeler

Ezber bozan gelişmeler

Yatırımların meyvelerini toplayacağız

Yatırımların meyvelerini toplayacağız

Yorum Yaz