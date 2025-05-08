Fitch: TCMB'den faiz artışı beklemiyoruz

Fitch Ratings, "Türkiye'nin Temmuz'daki değerlendirmesinde politikaların tutarlılığını dikkate alacağız. TCMB'den bu noktada faiz artışı beklemiyoruz" açıklaması yaptı.

8.05.2025 09:22:190
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Fitch: TCMB'den faiz artışı beklemiyoruz

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'ye yönelik değerlendirmelerde bulunarak, "Türkiye'nin Temmuz'daki değerlendirmesinde politikaların tutarlılığını dikkate alacağız. TCMB'den bu noktada faiz artışı beklemiyoruz" dedi.

 Fitch Ratings Kıdemli Direktörü Erich Arispe Morales, Merkez Bankası'nın (TCMB) rezervlerinin ciddi ölçüde eridiğini ancak 2023 yılına kıyasla bir iyileşme gözlendiğini ifade etti. Morales, "TCMB rezervlerinden 50 milyar dolar eridiğini tahmin ediyoruz. 2023'teki verilerimize kıyasla ciddi bir iyileşme söz konusu" dedi. Morales, Türkiye'nin bu yıl yüzde 2,5 büyümesini beklediklerini ve mali konsolidasyonun TCMB'ye enflasyonla mücadelede ivme kazandıracağını belirtti. Ayrıca, Temmuz ayında yapılacak kredi notu güncellemesinde Türkiye'nin ekonomi politikalarının tutarlılığının dikkate alınacağını vurguladı. Bu bağlamda, "TCMB'den bu noktada bir faiz artışı beklemiyoruz" ifadesini kullandı. Kurumun değerlendirmesinde yıl sonu ortalama enflasyon beklentisi yüzde 34,31 olarak belirtildi.

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