Fitch, Türkiye'nin yıl sonu faizini tahmin etti

Fitch, Türk bankalarının mart ayındaki dalgalanmanın ardından uluslararası piyasalara güçlü bir dönüş yaptığını ve yatırımcı güveninin sürdüğünü belirtti. Kurum, yıl sonunda politika faizinin yüzde 28’e gerileyeceğini tahmin etti.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türk bankalarının farklı sermaye yapılarında gerçekleştirdiği ihraçlarla yatırımcı iştahını koruduğunu ve Türkiye’nin piyasa erişiminin sürdüğünü vurguladı.

Faiz indirimi beklentisi

Fitch, Merkez Bankası’nın temmuz ayında politika faizini yüzde 43’e çekmesinin ardından yıl sonuna kadar indirimlerin devam edeceğini ve faizin yüzde 28’e ineceğini tahmin ediyor. Temmuz ayında enflasyonun yüzde 33,5’e gerilemesi, bu beklentiyi destekleyen unsurlar arasında gösterildi.

8,8 milyar dolarlık borçlanma

Mart ayındaki finansal oynaklığın ardından Türk bankaları, haziran itibarıyla uluslararası borçlanma piyasalarına hızlı bir dönüş yaptı. 2024 ikinci yarısından bu yana toplam 8,8 milyar dolarlık ihraç gerçekleştirilirken, küçük ölçekli bankaların dahi ilave ana sermaye (AT1) borçlanmaları yapabilmesi yatırımcı güveninin güçlü olduğuna işaret etti.