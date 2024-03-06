Fitch'ten Türk İslami bankacılık açıklaması

Fitch: Türk İslami bankacılık segmenti ekonomik dengelenmenin olduğu bir dönemde büyüyor

6.03.2024 09:50:280
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Fitch'ten Türk İslami bankacılık açıklaması

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türk İslami bankacılığının 2024'te önceki yıllara kıyasla yavaş da olsa sektör ortalamasının üzerinde büyümeyi sürdürmesinin beklendiğini bildirdi.

Fitch Ratings'ten yapılan açıklamada, Türk İslami bankacılık segmentinin ekonomik dengelenmenin olduğu bir dönemde büyüdüğü kaydedildi. Açıklamada, Türk İslami bankacılığının önceki yıllara kıyasla yavaş da olsa 2024'te sektör ortalamasının üzerinde büyümeyi sürdürmesinin beklendiği aktarıldı.

Segmentin pazar paylarının son yıllarda arttığı belirtilen açıklamada, 2023 sonu itibarıyla İslami bankaların bankacılık sektörü varlıklarının, finansmanın ve mevduatının sırasıyla yüzde 8,7'sini, yüzde 7,8'ini ve yüzde 10,2'sini oluşturduğu kaydedildi.

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