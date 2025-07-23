'Fiyatlar yüzde 25 artabilir': Portakal suyu şirketi ABD yönetimine dava açıyor

ABD'de satılan portakal suyunun büyük bir kısmı Brezilya'dan geliyor. ABD merkezli bir portakal suyu ithalatçısı ve satıcısı da Brezilya'ya olası %50'lik gümrük vergisinin tüketiciler için büyük bir fiyat artışına neden olacağını iddia ederek Trump yönetimine dava açtı.

ABD merkezli bir portakal suyu ithalatçısına göre, Başkan Donald Trump'ın Brezilya'ya uyguladığı gümrük vergileri, Aldi, Walmart ve Wegmans gibi büyük Amerikan süpermarketlerindeki portakal suyu fiyatlarını %25'e kadar artırabilir.

CNN'de yer alan habere göre; ABD merkezli bir portakal suyu ithalatçısı ve satıcısı olan Johanna Foods, Brezilya'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne ithal edilen mallara uygulanacak %50'lik gümrük vergilerinin, şirketin faaliyetlerine yaklaşık 70 milyon dolarlık bir darbe vuracağını ve tüketiciler için fiyatların çok daha yüksek olmasına yol açacağını iddia ederek Trump yönetimine dava açtı.

New Jersey merkezli Johanna Foods, Cuma günü New York'taki Uluslararası Ticaret Mahkemesi'ne şikayette bulunarak, Başkan Donald Trump'ın 9 Temmuz'da Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inácio Lula da Silva'ya gümrük vergisini duyuran mektubunun resmi bir kararname olmadığını ve gümrük vergisinin uygulanması için herhangi bir yasal dayanak oluşturmadığını iddia etti.

Brezilya dünyanın en büyük portakal suyu üreticisi

ABD Tarım Bakanlığı'na göre, Brezilya dünyanın en büyük portakal suyu üreticisi olup, küresel ihracatın %75'ini oluşturuyor ve Amerika'da tüketilen portakal suyunun yarısından fazlasını sağlıyor.

Şikayet dilekçesine göre Johanna Foods; Aldi, Walmart, Sam's Club, Wegmans, Safeway ve Albertsons gibi perakendecilere tedarik sağlıy

Johanna Foods, portakal suyu da dahil olmak üzere Brezilya mallarına %50 gümrük vergisi uygulanmasının şirketin yıllık maliyetlerinin 68 milyon dolar daha artacağını ve bunun şirketin "30 yıllık tarihindeki herhangi bir yıllık kârı aştığını" iddia etti.

Şirket bir maliyet artışının fiyatları artırmaya zorlayacağını, "anında ve yönetilemez bir mali yük" oluşturacağını ve bunun da tüketiciler için %20 ila %25 oranında bir fiyat artışına yol açacağını tahmin etti. Şirket, ek maliyetlerin ayrıca şirketin New Jersey ve Washington'daki 685 kişilik iş gücünü tehlikeye atabileceğini iddia etti.