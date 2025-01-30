Fonmap’te yönetimi Sami Güzel devraldı

Girişim sermayesi olan ve yatırım fonlarını dijitalleştiren Fonmap’in yeni üst yöneticisi, şirketin yönetici ortaklarından Sami Güzel oldu.

Girişim sermayesi ve gayrimenkul yatırım fonlarını dijitalleştiren Fonmap, Sami Güzel liderliğinde yatırımcı sayısını artırmayı ve bireysel yatırımcılara sunduğu fon seçeneklerini çeşitlendirerek kullanıcı deneyimini bir üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre; alternatif fon evreni Fonmap’te, büyüme ve dönüşüm hedeflerini destekleyecek önemli bir yönetim değişikliğine imza atıldı. Girişim dünyasının başarılı ismi Sami Güzel, yönetici ortak olarak şirketin üst yönetimini devraldı. Fonmap, Güzel liderliğinde kullanıcı deneyimini en üst seviyeye taşımaya ve bireysel yatırımcıya sunduğu fon seçeneklerini çeşitlendirmeye devam edecek.

“Kullanıcı deneyimine odaklanacağız”

“Fonmap’i sadece bir yatırım platformu değil, sermaye piyasaları dünyasında gerçek bir dönüşüm merkezi yapmayı hedefliyoruz” açıklamasını yapan Sami Güzel, “Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek alternatif yatırım fonlarını dijitalleştirmemiz, özellikle bireysel yatırımcının bu fonlara erişimini kolaylaştırdı. Önümüzdeki heyecan dolu dönemde, Fonmap’in büyüme vizyonunu destekleyecek yeni stratejik adımlar atmaya, yatırım ürünlerindeki çeşitliliği artırmaya ve kullanıcı deneyimini en üst seviyeye taşımaya devam edeceğiz” dedi.

Türkiye’den dünya markası çıkardı

Girişimci Sami Güzel, modern muhafazakâr giyim alanında Türkiye’nin ilk ve dünyanın en büyük uluslararası online moda platformu Modanisa’nın kurucularından biri. CEO olarak, şirketin 140 ülkede milyonlarca kullanıcıya ulaşmasını sağladı.

Alternatif fonları dijitalleştirerek bir ilki gerçekleştirdi

Türkiye’de bir ilk olan Fonmap, gayrimenkul yatırım fonları (GYF) ve girişim sermayesi yatırım fonları (GSYF) gibi alternatif fonlara erişimi kolaylaştıran bir mobil uygulama. Yatırım dünyasını demokratikleştirerek daha geniş kitlelere ulaşmayı sağlıyor.

Fonmap sayesinde yatırımcılar, mobil uygulama üzerinden hızla saklama hesabı açarak, farklı portföy yönetim şirketlerine ait alternatif yatırım fonlarına tek bir platformdan yatırım yapabiliyor.

Fonmap’in pay devri özelliği sayesinde kullanıcılar, genellikle 7-10 yıllık süre ile kurulan GSYF ve GYF paylarını bu süre dolmadan devredebilmelerini sağlıyor. Bu özellik, alternatif yatırım fonlarında likiditeyi artırıyor.