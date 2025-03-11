Ford Otosan ile Iveco arasında dev anlaşma

Ford Otosan ile Iveco, yeni nesil ağır kamyon kabinleri geliştirmek üzere 343 milyon euro değerinde bir stratejik anlaşma imzaladı.

2029’a kadar geçerli olan ve 2026’da fesih opsiyonu bulunan anlaşma, Avrupa Birliği’nin 2028’de yürürlüğe girecek Doğrudan Görüş Standardı (GSR D Direct Vision Yönetmeliği) kapsamında güvenlik standartlarına uyum sağlamak ve karbon salınımını azaltmak amacıyla hayata geçirildi.

31 Aralık 2029’a kadar yürürlükte kalacak olan Ford Otosan ve Iveco arasındaki iş birliği anlaşmasına ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklama şöyle:

2028'te yürürlüğe girecek olan AB Doğrudan Görüş Standardı (GSR D Direct Vision Yönetmeliği) gerekliliklerine uyum ve karbon salınım azaltımı hedefleri dikkate alınarak, Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. (Ford Otosan) ve Iveco S.p.A. (Iveco) arasında, birlikte yeni ağır kamyon kabin modellerinin geliştirilmesi için iş birliğinde bulunmasına yönelik olarak Ortak Geliştirme Anlaşması (Joint Development Agreement, Sözleşme) imzalanmıştır.



Sözleşme uyarınca taraflar yeni ağır kamyon kabinlerini birlikte geliştirecek, uygulanabilir olduğu durumlarda kabin parçalarını ortaklaşa tedarik edecek, kabinleri ise kendi tesislerinde üretip monte ederek kendi markaları (Ford Trucks ve Iveco) ile satacaktır. Sözleşme kapsamında ortak geliştirilen her türlü fikri hakka taraflar eşit şekilde sahip olacaktır.



Sözleşme uyarınca tarafların birlikte harcaması öngörülen tahmini toplam tutar 343 milyon Euro olup, söz konusu tutar ortak gider niteliğindeki mühendislik ve geliştirme bedelini, prototip malzemeleri, üretim kalıplarını ve diğer tedarik giderlerini içermekte, tarafların markalarına ait tasarımları özelleştirmek üzere yapacağı yatırım harcamalarını kapsamamaktadır.

Sözleşmede mühendislik harcamalarının taraflarca eşit paylaşımı, yatırım harcamalarının ise nihai olarak satış adetleri oranında paylaşılması öngörülmektedir. Ortak geliştirme faaliyetleri kapsamında tasarlanacak ilk kabinlerin 2028 yılı itibarıyla üretime hazır hale gelmesi beklenmektedir.



Sözleşme 31.12.2029 tarihine kadar yürürlükte kalacak olup, tarafların 30.11. 2026 tarihine kadar belirli koşullar ile fesih hakkı bulunmaktadır.



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