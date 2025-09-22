Fransa'nın kredi notu bir haftada ikinci kez düşürüldü

Fitch Ratings'in ülkenin kredi notunu AA−'dan A+'ya indirmesinin ardından Morningstar DBRS de benzer bir aşağı yönlü revizyon yaptı.

Uluslararası kredi derecelendirme kurumları, uzun süredir devam eden siyasi istikrarsızlık ve kamu maliyesindeki bozulma nedeniyle Fransa'nın kredi notunu bir hafta içinde ikinci kez düşürdü.

Fitch Ratings, 12 Eylül 2025’te Fransa’nın kredi notunu AA−'dan A+'ya indirdi ve görünümü "sabit" olarak korudu. Ardından Morningstar DBRS de 19 Eylül'de Fransa'nın uzun vadeli kredi notunda benzer bir aşağı yönlü revizyon yaptı ve notu "AA (high)" seviyesinden "AA"ya düşürerek görünümü "negatif"den "durağan"a çevirdi.

Morningstar DBRS'den yapılan açıklamada, hükümetin mali durumunu yapısal olarak iyileştirmesi ve borç oranını sürdürülebilir bir şekilde düşürmesi halinde ülkenin kredi notlarının yükseltilebileceği belirtildi.

- "Notun düşürülmesinde en önemli etkenlerden biri artan kamu açığı"

Açıklamada, kredi notunu düşürme kararının gerekçeleri arasında siyasi istikrarsızlık başı çekerken parlamento çoğunluğu bulunmayan hükümetin bütçe kısıntısı planları için güvenoyu alamaması gibi gelişmelerin de siyasi riskleri artırdığı belirtildi. Artan kamu açığı ve borç oranında büyüyen sorunlar diğer gerekçeler olarak gösterildi.

Bu arada AB kriterlerinin üzerinde bütçe açığı ve kamu borcuyla karşı karşıya kalan Fransa'da bütçe açığının gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranın yüzde 5.4 düzeyinde olması bekleniyor. Ülkenin kamu borcunun GSYH’ye oranı da Avro Bölgesi ülkeleri arasında en yüksekler arasında yer alıyor. Kredi notundaki düşüşün, devlet tahvilleri için talep edilen risk primini artırarak ülkenin borçlanma maliyetlerinin yükselmesine neden olabileceği belirtiliyor.

Hükümetin 2026 bütçesi onaylanmadan önce daha ılımlı mali tedbirler almak zorunda kalacağı öngörülürken Parlamento’daki parçalı yapı, sosyal kesimlerin tepkisi ve muhalefetin baskılarının bu süreci daha da zorlaştıracağı kaydediliyor.

Kamu borcunun GSYH oranının yükselmeye devam etmesi ve bütçe açığının kontrol altına alınamaması durumunda diğer kredi derecelendirme kuruluşlarının da benzer adımlar atma ihtimali bulunuyor.

Fransa'da sosyal harcamalar, emekli maaşı ve işsizlere yapılan ödemeler Avrupa ortalamasının üzerinde bulunuyor. Ülkede işsizler 18 aya kadar, 57 yaşından itibaren ise 27 aya kadar işsizlik maaşı alabiliyor. Fransa'nın kamu borcu, ekonominin büyümesinden daha hızlı artarken Kovid-19 salgını sırasında yaşanan ekonomik yavaşlama ve Ukrayna-Rusya Savaşı'nın etkisiyle daha da kötüleşti.