Fuat Tosyalı'ya Japonya Büyükelçiliğinden Ödül

Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, Japonya Büyükelçiliği tarafından Büyükelçi Ödülü’ne layık görüldü. Ödülü’nü Japonya’nın Türkiye Büyükelçisi Katsumata Takahiko’nun elinden alan Fuat Tosyalı, “İnanıyorum ki bizim Japon dostlarımızla uzun yıllardır devam eden, iş ortaklığıyla başlayıp karşılıklı güvene dayalı dostluğa dönüşen bu ilişkimiz, iki ülke arasındaki sosyal, ekonomik ve kültürel ilişkilerin pekişmesine de önemli katkılar sağlayacak, hikayemiz Japonya’nın ve Türkiye’nin başarılı şirketlerine iyi bir örnek teşkil ederek onları da yeni iş ortaklıkları için cesaretlendirecektir” dedi.

Türkiye’nin global çelik üreticisi Tosyalı, 3 kıtada sayıları 40’a yaklaşan tesis ve 15.000 çalışanıyla dünyanın önde gelen çelik üreticilerinden biri olarak gerçekleştirdiği başarılı iş ortaklarıyla da dikkat çekmeye devam ediyor.

Küresel iş yapabilme beceresini gerçekleştirdiği yabancı ortaklıklarla pekiştiren Tosyalı uzun yıllardır Japon Toyo Kohan, ABD’li Harsco firmaları ile üç ayrı tesiste başarılı iş ortaklıkları yürütüyor.

Tosyalı’nın 2017 yılından bu yana Japon Toyo Kohan şirketi ile Tosyalı Toyo çatısı altında gerçekleştirdiği iş ortaklığı, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine de katkı sağlıyor.

Bu başarılı iş birliğinin bir yansıması olarak Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, Japonya Büyükelçiliği tarafından Büyükelçi Ödülü’ne layık görüldü. Bu amaçla yapılan ödül töreni, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Kemal Bozay, Japonya’nın Türkiye Büyükelçisi Katsumata Takahiko, Belçika ve Cezayir büyükelçileri, Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı ve Japonya Büyükelçiliği çalışanlarının katılımıyla gerçekleştirildi.

Törende konuşma yapan Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Kemal Bozay, “Bu ödül Japonya ile 2013 yılında stratejik ortaklık seviyesine çıkardığımız ilişkilerin her alanda derinleşmeye devam ettiğini göstermesi açısından mutluluk verici ve çok önemli bir dönüm noktasıdır. Japonya, Asya ve Pasifik Bölgesi’ndeki güçlü bir ticaret ortağımızdır. Bu ortaklığımızı geliştirmek ve iş birliği alanlarımızı çeşitlendirmek, ekonomik iş birliğimizin önemli veçhesini oluşturan karşılıklı yatırımları artırmak ortak hedefimizdir. Sayın Fuat Tosyalı başta olmak üzere iş insanlarımızın, bu hedeflerimize ve çabalarımıza verdikleri katkılardan mutluluk duyuyoruz. Sayın Tosyalı, 3 önemli kıtada iş yapan, 100’den fazla ülkeye ihracat gerçekleştiren, binlerce kişiye istihdam sağlayan bir iş insanı olarak demir çelik sektöründe Türkiye’nin gurur verici bir markası haline gelmiştir. Biz diplomatlar, diplomasiyi yürütürken istihdam ve yatırım ekonomisiyle Türkiye’nin profilini küresel olarak artıran Tosyalı gibi iş insanlarımıza ve şirketlerimize büyük bir teşekkür borçluyuz. Özellikle Türkiye’nin küresel olarak önünü açacak yeşil çelik üretimi yolunda Sayın Tosyalı’nın öncü rolü büyük olacaktır. Bu ödülün Japonya-Türkiye diplomatik ilişkilerinin tesisinin 100. yıldönümüne denk gelmesinin de büyük bir anlam taşıdığına inanıyorum. Sayın Tosyalı’nın bu bağlamda yaptığı başarılı çalışmaların ve Büyükelçi Ödülü vesileyle bizi bir araya getirmiş olmasının da zamanlama açısından gayet anlamlı olduğunu düşünüyorum. Sayın Fuat Tosyalı’ya bu vesileyle Türkiye’yi ileriye taşıyacak tüm çalışmaları ve küresel olarak Japonya dahil diğer bütün bölgelerde yapacağı yatırımlar için başarılar diliyorum” dedi.

Büyükelçi Ödülü’nü Japonya’nın Türkiye Büyükelçisi Katsumata Takahiko’nun elinden alan Fuat Tosyalı, “Tosyalı olarak Toyo Kohan şirketiniz ile Tosyalı Toyo çatısı altında uzun süredir başarılı bir iş ortaklığının da ötesinde Japon dostlarımızla güvene dayalı, sıcak, samimi ve içten gelen bir ilişki yürütüyoruz. Bugüne kadar birlikte büyük yatırımlar ve işler yaptık, bir kez olsun birbirimizi kırmadık, her zaman sevgi, saygı ve en önemlisi güven içerisinde, birlikte güzel şeylere imza atmak için çalıştık. Bu karşılıklı saygı ve güvenin sonucunda bugün itibariyle Türkiye’deki en büyük Japon yatırımı olan aynı zamanda Yönetim Kurulu Başkanı da olduğum Tosyalı Toyo eminim sadece ülkelerimizin değil dünya çelik ekosisteminin de en önemli oyuncularından biri olmaya devam edecektir. İnanıyorum ki bizim Japon dostlarımızla uzun yıllardır devam eden, iş ortaklığıyla başlayıp karşılıklı güvene dayalı dostluğa dönüşen bu ilişkimiz, iki ülke arasındaki sosyal, ekonomik ve kültürel ilişkilerin pekişmesine de önemli katkılar sağlayacak, hikayemiz Japonya’nın ve Türkiye’nin başarılı şirketlerine iyi bir örnek teşkil ederek onları da yeni iş ortaklıkları için cesaretlendirecektir. Beni bu ödüle layık gören Japonya Büyükelçiliği’ne teşekkür ederim. Bu ödüle layık olmak için gelecekte de Türk Japon ilişkilerinin güçlenerek gelişmesine her zaman en büyük desteği sağlayacağım” dedi.

Törende bir konuşma yapan Japonya’nın Türkiye Büyükelçisi Katsumata Takahiko, “Japonya Hükümeti, Türkiye-Japonya arasındaki iş birliğine yönelik olarak Sayın Fuat Tosyalı’nın uzun yıllar boyunca yapmış olduğu katkılar sebebiyle kendisine Büyükelçi Ödülü verme kararı aldı. Japonya-Türkiye diplomatik ilişkilerinin tesisinin 100. yıldönümü olarak kutlamaya değer bu unutulmaz senede bu töreni gerçekleştirmekten büyük onur duyuyoruz. Tosyalı Toyo’nın başarısı iki ülke arasındaki ilişkilere katkıda bulunmakta olup, bu Sayın Fuat Tosyalı’nın tutkusu ve çabalarıyla mümkün olmuştur. Ayrıca Sayın Fuat Tosyalı’nın liderliği altında Tosyalı Toyo, çelik üretim sürecinde emisyonları en aza indirmek suretiyle, uluslararası toplumun karbonsuzlaştırma hedefine katkıda bulunmak için ‘yeşil çelik’ projelerinde de aktif olarak yer almaktadır. Sayın Fuat Tosyalı’ya, Japonya’nın Türkiye Büyükelçisi olarak yaptığı muazzam katkılardan dolayı en derin şükranlarımı sunarım” dedi.

Tosyalı Toyo Türkiye’nin ilk ileri teknoloji katma değerli yassı çeliğini üretiyor

Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi’nde 500 bin m² alanda hizmet veren Tosyalı Toyo, Türkiye’nin ilk ileri teknoloji ve yüksek katma değerli yassı çeliğini üretiyor. Yıllık 1,2 milyon ton haddeleme kapasitesine sahip olan Tosyalı Toyo’nun ürün gamında; teneke, galvanizli, boyalı, soğuk haddelenmiş, asitli-yağlı sıcak rulo sac yer alıyor. Tosyalı Toyo, teneke ürünlerde 1.300 mm genişlikte 0,12 mm, soğuk haddelenmiş diğer demir çelik ürünlerinde ise 0,20 mm kalınlığa inebilen Türkiye’nin tek üreticisi konumunda. Kurulduğu günden bu yana 80’e yakın ülkeye ihracat gerçekleştiren Tosyalı Toyo, otomotiv, yapı inşaat, gıda ambalaj ve ısıtma-soğutma-havalandırma gibi günümüz dünyasının en önemli sektörlerine ileri teknoloji çeliğini sunuyor. Doğaya ve gelecek nesillere karşı sorumluluk bilincinde olan Tosyalı Toyo, yeşil çelik üretimi amacıyla yürüttüğü Ar-Ge projeleri ile ISO 14001 ile uyumlu temiz ve çevreye duyarlı üretim gerçekleştiriyor.