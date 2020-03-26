G-20 liderleri telekonferans ile toplanacak

G-20 ülkelerinin liderleri bugün TSİ 15.00'de bir telekonferans görüşmesi gerçekleştirecek. Toplantıda dünyayı alarma geçiren korona virüsü pandemisi ve salgınla mücadelede izlenecek yol haritasını ele alması beklenen liderlerin ayrıca salgının dünya ekonomisi üzerindeki etkilerini de tartışacakları öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı telekonferansta, Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve G-20 Türkiye Şerpası Hayrettin Demircan'ın eşlik edeceği açıklandı.

G7'DEN DESTEK VE KOORDİNASYON MESAJI

G7 maliye bakanları ve merkez bankası başkanları, önceki gün Kovid-19 salgınının ekonomik etkileriyle mücadeleye ilişkin ortak bir açıklama yaptı.

Açıklamada, G7 liderlerinin yönlendirmesiyle uyumlu olarak, Kovid-19 salgınının yayılmasıyla ilgili küresel sağlık, ekonomi ve finansla ilgili etkilerle mücadele için adımlar atıldığı, dinamik iç ve uluslararası politika çabalarına yönelik koordinasyonun geliştirildiği belirtildi.

- Ülkelere mali genişleme tavsiyesi

Açıklamada, "G7, ekonomilerimizin hızla toparlanması, daha güçlü ve sürdürülebilir ekonomik büyüme yoluna devam etmesine yardımcı olmak için gereken mali çabayı sağlamada kararlıdır." ifadesi kullanıldı.

Kovid-19 salgının ekonomik etkilerinin azaltılması için ülkelere mali genişleme ve likidite desteği tavsiyesinde bulunulan açıklamada, G7 maliye bakanları ve merkez bankası başkanlarının aldığı önlemler hatırlatıldı.

Açıklamada, genişleyici politikaları gerektiği kadar sürdürme ve tüm araçları kullanarak daha fazla eyleme geçme taahhüdünde bulunulurken, G7 maliye bakanları ve merkez bankası başkanlarının, düzenli bir biçimde Kovid-19 salgınına karşı yürütülen mücadeleye ilişkin ekonomik ve finansal gelişmeler hakkında bilgi paylaşımı yaparak yakın temaslarını sürdüreceği vurgulandı.



