Galatasaray eski başkanlarından Ünal Aysal, İran’a yatırım yapıyor

Türkiye, Doğu Avrupa ve Orta Doğu’da enerji alanında yatırımları olan Unit Group, Amerika ve Batılı ülkelerin Rusya’ya yönelik yaptırım planlarının küresel enerji pazarında dengeleri değiştirmesiyle İran’daki projelerin yapımına başlıyor. Unit Group çok uluslu ortaklarıyla birlikte toplam kurulu gücü 5 bin 80 MW değerinde olan 4 santral inşa edecek. 5 yıl önce tüm geliştirme çalışmaları tamamlanmasına rağmen, yaptırımlar nedeniyle üretimine bugüne dek başlanamayan İran’daki 4 santral için uluslararası konsorsiyum yaklaşık 3,8 milyar Euro yatırım yapacak. Son 15 yılda Türkiye’ye 3,3 milyar dolar doğrudan yabancı yatırım çekmeyi başaran Unit Group, yurtiçinde de yeni yatırımlar hedefliyor.

Merkezi Brüksel’de bulunan ve bünyesinde 51 şirketi barındıran Galatasaray Spor Kulübü’nün eski başkanlarıdan Ünal Aysal’ın yönetim kurulu başkanı olduğu Unit Group, 1974 yılından bu yana elektrik projeleri geliştirme ve yatırımı, anahtar teslim EPC elektrik santrali inşaatı, elektrik ve doğalgaz ticareti alanlarında faaliyet gösteriyor.

Uluslararası bir grup olduklarını belirten Ünal Aysal, Unit’in Türkiye, Doğu Avrupa ve Orta Doğu’daki yatırımlarıyla enerji piyasasında önemli bir rol üstlendiğini belirtti. Aysal, şunları dile getirdi: “Geçtiğimiz 20 yılda 589 MW yenilenebilir, 480 MW Yap İşlet Devret Modelli alım garantili olarak kombine doğalgaz çevrim santrali ve 865 MW ticari kombine doğalgaz çevrim santrali olmak üzere iç ve dış ortaklarımızla beraber toplam yatırım değeri 3,3 milyar dolarlık 1.927 MW kurulu güce sahip bir portföy oluşturduk. Bu güçle birlikte Türkiye’de büyük ölçekli yaklaşık 3.000 sanayi kurumuna enerji tedariki sağladık. Halen Doğu Avrupa ülkeleri ve Türkiye’nin komşu ülkeleri arasında aktif bir elektrik ticareti yürütüyoruz. Bunun yanı sıra şirketlerimizden biri olan Yeni Elektrik A.Ş’ye ait Dilovası’ndaki 865 MW’lık kombine doğalgaz çevrim santraline operasyon ve bakım hizmetleri veriyoruz.”

ULUSLARARASI ORTAKLIK

“Ortadoğu’da anahtar teslim projeler ve yatırımlar gerçekleştiriyoruz” diyen Ünal Aysal, bu faaliyetlere dair şu bilgileri aktardı: “Termal santral sözleşmeleri konusunda oldukça tecrübeliyiz. İran’daki kombine doğalgaz çevrim santralleri geliştirilmesi ve anahtar teslim olarak hayata geçirilmesi sürecinde esnasında Japon, İngiliz, Kore, Fransız, İtalyan ve Alman çok uluslu şirketlerle ortaklık yaptık. Yaklaşık 3.800 MW gücünde anahtar teslimi santraller kurduk.”

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

Ünal Aysal, yeni dönem faaliyetlerine ilişkin yaptığı değerlendirmede ise günümüzde Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan siyasi gerginliğin enerji piyasasında dengeleri değiştirdiğini, yatırımlar açısından İran’ın öne çıktığını dile getirdi. Aysal, şunları söyledi: “Bundan 5 yıl önce çok uluslu şirketlerle yaptığımız ortaklıklar çerçevesinde İran’da 3,8 milyar Euro yatırımla toplam kurulu gücü 5 bin 80 MW değerinde olan 4 santralin inşası için fizibilite, finansman, lojistik vb. tüm süreçleri tamamlamıştık. Ancak bu süreç, ABD’nin İran’a yaptırımları dolayısıyla askıya alınmıştı. Bugün, Rusya’nın Ukrayna’ya olan tutumu sayesinde Rusya’ya karşı başlatılan yaptırımlar, gözleri yeniden İran’a çevirdi. Böylelikle 5 yıl önce durdurduğumuz yatırımları konjonktürün izin vermesi ve ortaklarımızın talebiyle yeniden başlatıyoruz.”

TÜRKİYE’DE YATIRIMLAR

Aysal, Türkiye’de ve Avrupa’da tarım odaklı biokütle faaliyetlere devam ettiklerini belirterek; “İlk girişimi 2007 yılında Iğdır’da hayata geçirdik. Toplam 600 dönüm arazide tarım ve üretim yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Hırvatistan’da ise 2015 yılında devreye alınan ve ülkenin en büyük yeşil enerji projelerinden biri olan Babina Greda biokütle tesisini kurduk. Yakın gelecekte biri Birleşik Krallık diğeri ise Belçika’da plastik atıkları enerjiye ve hidrojene çevirecek 2 adet yeni nesil çevrim santralini devreye almak için çalışmalara başladık ” dedi.

HOTEL LES OTTOMANS

Unit Group’un turizm alanındaki amiral gemisi, İstanbul Boğazı’nın en güzel yerlerinden biri olan Kuruçeşme’deki Hotel Les Ottomans’a da ilişkin bilgiler aktaran Ünal Aysal; “Les Ottomans toplam 8 bin metrekare kapalı alana sahip… Gelecek dönemde tesisin açık alanlarına iyi ve kaliteli hizmet veren restoranlar yerleştirmek istiyoruz, kapalı alanları ise özel kulüpler ve etkinliklerde değerlendirmeyi planlıyoruz. İstanbul Boğazının bu eşsiz eserini yeniden düzenleyerek turizme kazandıracağız” dedi.

Ünal Aysal, sözlerini; “Ülkemize son 15 senede 3,3 milyar dolar doğrudan yatırım çekmeyi başardık. Bugüne kadar herhangi kamu ihalesine katılmamış olmakla beraber bundan sonra da katılmayı düşünmüyoruz. Gelecek birkaç yıl içinde, özellikle yaşamın sürdürülebilirliğine ve çevreye katkı sağlayacak, güneşten ve atıklardan enerji üretimi üzerine yeni yatırımlar hedefliyoruz” diyerek tamamladı.