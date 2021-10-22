Galatasaray Ödülü Ali Nihat Gökyiğit’in oldu

Kuruluşunun 113. yılını kutlayan Galatasaraylılar Derneği’nin alanlarında fark yaratan fikir önderlerine takdim ettiği Galatasaray Ödülü’nün 2021 yılı sahibi belli oldu. Bu yıl ‘Çevre’ başlığı altında verilen ödüle, 96 yıllık yaşamının son 30 yılını Türkiye’de çevre bilincinin yerleşmesine adamış, iş adamı ve sivil toplum lideri Ali Nihat Gökyiğit layık görüldü. Ödül gerekçesinde Ali Nihat Gökyiğit’in geçmişten bugüne Türkiye’de çevre bilincinin yerleşmesi ve çevre sorunlarıyla mücadele yolunda yürüttüğü çok yönlü, öncü ve yol gösterici çalışmaları vurgulandı.

Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) ve Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği (ÇEDBİK) kurucu onursal başkanı olan Ali Nihat Gökyiğit’in kendi adını taşıyan ANG Vakfı aracılığıyla eşinin anısına İstanbul’da kurduğu 50 hektarlık Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi de İstanbul’un ortasında bir vaha niteliği taşıyor.

Başkanlığını Galatasaraylılar Derneği eski Başkanlarından yazar ve yayıncı Reha Bilge’nin üstlendiği Galatasaray Ödülü Seçici Kurulu’nda Galatasaraylılar Derneği Başkanı Fidel Berber’in yanı sıra Sait Mısırlıoğlu, Doç. Dr. Reha Yolalan, Prof. Dr. Ali Ergur, Nurten Yalçın Erüs, Ömer Madra, Nükhet Barlas, Ilgaz Gürsoy ve Nurşen Numanoğlu yer aldı.

İlki 2012 yılında verilen Galatasaray Ödülü’nü bugüne kadar, dünyanın en saygın ekonomistleri arasında yer alan Prof. Dr. Daron Acemoğlu, romatoloji alanında, Behçet Hastalığı, Ailevi Akdeniz Ateşi tedavilerinde başarılı çalışmaları ve tıp bilimine üstün katkıları bulunan Prof. Dr. Ahmet Gül, başarılı iletişimci, yazar ve gazeteci Hıfzı Topuz, yazar, oyuncu ve tiyatro insanı Ferhan Şensoy, hukuk alanında uluslararası düzeyde çalışmaları bulunan Işıl Karakaş, emekli büyükelçi, eski milletvekili ve yazar, Şükrü Elekdağ, inşaat yüksek mühendisi Fuat Diriker, köşe yazarı Ali Sirmen; gazeteci ve yazar Orhan Karaveli ve gazeteci Ruşen Çakır almıştı.

Pandemi şartları nedeniyle sanal olarak gerçekleşen ve Youtube’da canlı yayınlanan törene çevre ve sürdürülebilir gelecek alanında önemli misyonlar üstlenmiş olan Sosyal Girişimci Ebru Baybara Demir, Akademisyen Ethemcan Turhan ve genç çevre aktivisti Deniz Çevikuş da birer video mesajıyla katıldı. Tören, Seçici Kurul Başkanı Reha Bilge’nin açılış konuşması ve Galatasaraylılar Derneği Başkanı Fidel Berber’in ödülü takdimiyle devam etti.

Reha Bilge: ‘’Sayın Ali Nihat Gökyiğit, özellikle ağır bir iklim krizi olarak insanlığı bekleyen tehlikeyi ve çevresel sorunları çok önceden görerek harekete geçmiştir’

Galatasaray Ödülü’nün ilk kez 2012 yılında verildiğini hatırlatan Reha Bilge; bu yılki ödül gerekçesini şu şekilde açıkladı: ‘’Sayın Ali Nihat Gökyiğit ömrünün büyük bir kısmını Türkiye’de çevre bilincinin yerleşmesi ve çevre sorunlarıyla mücadeleye vakfetmiş; bu alanda çok yönlü, öncü ve yol gösterici çalışmalar yürütmüştür. Bugünün dünyasında özellikle ağır bir iklim krizi olarak insanlığın karşı karşıya kaldığı tehlikeyi ve çevresel sorunları çok önceden görerek harekete geçmiştir. Ali Nihat Gökyiğit, çevre alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının kuruluşuna ön ayak olmuş; biyoçeşitlilikten erozyona, çevre dostu bir kentleşmeden kırsal kalkınmaya kadar pek çok çevre odaklı projeye sürekli destek sağlamıştır. Sayın Ali Nihat Gökyiğit’in sürdürdüğü bu çalışmalarıyla ülkemizde çevre bilincinin oluşması yönünde üstlendiği etkileyici ve öncü rol, Seçici Kurulumuz tarafından saygı ve takdirle değerlendirilmiş olup, 2021 Galatasaray Ödülü'nün kendisine verilmesi oybirliğiyle kararlaştırılmıştır.''

Ali Nihat Gökyiğit: ‘’Sorunlara çare ararken başkalarını suçlamak yerine, biz ne yapabiliriz diye sorgulamanın daha yapıcı olduğuna hep inandım’’

Ali Nihat Gökyiğit, pandemi şartları nedeniyle ödülünü evinde Galatasaraylılar Derneği Başkanı Fidel Berber’den aldı, ödül gecesine ise bir video mesajı ile katıldı. Yaptığı konuşmada Galatasaray gibi saygın bir camiadan ödül almanın gurur verici olduğunu ve bu ödülün çevreyle ilgili olmasının kendisini daha da mutlu ettiğini vurgulayan Gökyiğit şöyle devam etti:

“İnsanoğlu artan şiddette doğayı tahribe başladı. Doğal varlıklar başta toprak, su, hava, yeşil örtü, biyolojik çeşitlilik olmak üzere artış ve yenilenmelerinden daha hızlı tüketilmeye, kirletilmeye, yok edilmeye başlandı. Bu derece tahrip edilen dünyamızda çöller genişlemeye, sulak alanlar ve göller daralmaya başladı. Yeraltı suları çekilirken, bazı nehirler denize ulaşamadı. Avusturya’nın yüzölçümü kadar orman her yıl dünyamızı terk ediyor. Dünyamıza ve insanlığa ne faydaları olduğunu keşfedemeden bazı türler gün be gün kaybolmakta. Bunların neticesinde başımıza dert yağıyor. İşte su sancısı, gıda güvenliğindeki telaş, iklim değişikliği, doğal afetlerin sayısı ve şiddetindeki artışlar artık günlük yaşantımızın içinde. Bunların baş sebebi, doğanın tahribi. Bunların arasında doğal varlıkların tahribi çok önemli, çünkü ekosistemi ayakta tutan bu doğal varlıklar.”

Çevreyi korumak için herkesin üstüne düşeni yapması gerektiğini hatırlatan Gökyiğit, yürüttüğü çalışmalarla ilgili olarak şunları söyledi: “Bu sorunlara çare ararken başkalarını suçlamak yerine “biz ne yapabiliriz?” diye sorgulamanın daha yapıcı olduğuna hep inandım. Bu gibi yardımların uzun vadeli olarak vakıflar üzerinden yapılması da çok önemli. Kurucusu olduğum TEMA gibi vakıflar bu yolda çok kıymetli hizmetler ifa ediyor. Öz varlık ve bütün harcamalarını karşılayarak kurduğum ANG Vakfı ise daha ziyade biyolojik çeşitlilik üzerinde yoğunlaşarak uzun vadeli işlere yönelmiş bulunuyor. Bitki dünyasını koruyan ve tanıtan botanik bahçelerinin görevi çok önemli. ANG Vakfı’nın ilk projelerinde bunları ele aldık. İstanbul’da otoyol kavşağında bir botanik bahçesi, ayrıca iki üniversitemize ait yine iki botanik bahçesinin kuruluşuna ve aktif görev yapmasına destek olduk.”

Gökyiğit sözlerini şöyle sürdürdü:

“Dünya kara sathının binde altısında yerleşmiş olan ülkemiz, bitki dünyasının binde 26’sını yaşatmakta. Bu muhteşem zenginliği kayda almak için 30 cilt olacağı tahmin edilen ‘Resimli Türkiye Florası’ bahçemizde hazırlanmakta. Bu külliyat, akademisyenlerin ve bitki ressamlarının katkıları ve bahçemizin müdürü Prof Dr. Adil Güner’in editörlüğü altında hazırlanıyor. Ormanlarımızın çoğunluğu yaşlı ve doğal ormanlar. Bu biyolojik zenginliğimizin çok önemli bir kısmı bu ormanlarda yaşamakta. Ormanlar üzerinde kereste ve odun gibi ihtiyaçlar nedeni ile yaratılan baskıyı azaltmak üzere bir proje geliştirdik. Bu proje ağaç tarımı projesidir ve ormansız alanlarda hızlı yetişen ağaç türleriyle eyleme geçmiş bulunuyoruz.”

Fidel Berber: “İklim krizi göz ardı edilemeyecek kadar büyük bir tehlike’’

Galatasaraylılar Derneği Başkanı Fidel Berber ise törende yaptığı konuşmasında, Galatasaray Lisesi ve Galatasaray Eğitim Kurumları’nın 540 yıldır pek çok alanda Türkiye’ye nitelikli insanlar yetiştirdiğini ifade etti. Galatasaraylılar Derneği’nin 113 yıldır öncü ve ilerici yapısıyla Galatasaray Lisesi’nde okumuş olanların ortak buluşma noktası olduğunu ifade eden Berber, ‘’Bizler Galatasaray’da eğitim almış olmayı sadece bir şans olarak görmüyoruz. Galatasaray’da okumuş olmak bizlere ülkemize, toplumumuza ve yaşadığımız dünyaya karşı büyük bir sorumluluk yüklüyor. Kendi alanlarında üstlendikleri misyonla, aldıkları yolla ve yol gösteren kimlikleriyle daha iyi bir dünya idealine katkı sunanları takdir etmek amacıyla oluşturduğumuz ödül programında her yıl farklı bir tema üzerinde duruyoruz. Bu yılki konumuz olarak; karşı karşıya kaldığı olağanüstü baskı karşısında geri dönüşü olmayacak noktaya gelen çevreyi seçtik. Çevre ve iklim krizinin, küresel ısınmadan kaynaklanan tehditlerin çocuklarımız ve geleceğimiz için göz ardı edilemeyecek kadar büyük tehlike oluşturduğuna inanıyoruz. Yaklaşık 7 ay süren Seçici Kurul toplantılarında çok kıymetli adaylar değerlendirildi ve nihayetinde Türkiye’de çevre bilincinin gelişmesine ön ayak olan çalışmaları ile Ali Nihat Gökyiğit ödüle layık görüldü’’ dedi.

Ali Nihat Gökyiğit Kimdir?

1925 Artvin doğumlu A. Nihat Gökyiğit, lisans eğitimini 1946 yılında Robert Kolej’de, yüksek lisansını 1948 yılında Michigan Üniversitesi’nde İnşaat Mühendisliği dalında tamamlamıştır.

1956 yılında, ortakları Feyyaz Berker ve Necati Akçağlılar ile birlikte bugünkü Tekfen Holding’in nüvesi olan FNN Müşavir Mühendislik firmasını kuran Gökyiğit, o tarihten itibaren Tekfen’in 50’yi aşan grup şirketinde Yönetim Kurulu Üyeliği veya Başkanlık görevlerinde bulunmuştur. A. Nihat Gökyiğit, 2015 yılında Tekfen Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinden ayrılarak, Yönetim Kurulu’nun önerisi ve kararıyla Kurucu ve Onursal Başkan sıfatını almıştır.

Dünyanın en büyük öğrenci teşkilatı AIESEC-Türkiye’nin de kurucusu olarak 35 yıl süreyle Danışmanlar Yüksek Kurulu Başkanlığını yapan Gökyiğit, TÜSİAD (Türk Sanayici ve İş Adamları Derneği) ve DEİK (Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu) Kurucu Üyesi olup, 1988-2005 yılları arasında DEİK ve 1985-1987 yılları arasında TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyeliklerinde bulunmuştur. 10 yıl süreyle DEİK bünyesinde Türk-BDT İş Konseyleri Başkanlığı ve Karadeniz İş Konseyi’nde Türkiye Temsilciliği görevlerini ifa eden Gökyiğit, Gürcistan ve Kırgızistan İstanbul Fahri Konsolosu ve Gürcistan onursal vatandaşıdır. Halen, DEİK Şeref Üyesi ve TÜSİAD Onursal Üyesidir.

Nihat Gökyiğit, ÇEDBİK (Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği) ve TEMA’nın (Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı) Kurucu Onursal Başkanıdır. TEMA Vakfı’nın çevre, doğal varlıkları koruma ve kırsal kalkınmaya yönelik ilk projelerini, sponsorluğunu üstlenerek hayata geçirmiştir. Bunlardan Camili Beldesi Sürdürülebilir Kalkınma Projesi, 2002 Johannesburg Dünya Zirve Konferansı’nda (World Summit on Sustainable Development) ödüle layık görülmüştür.

Kendi adını taşıyan ANG Vakfı aracılığıyla, eşinin anısına İstanbul’da 50 hektarlık bir alan üzerine Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi’ni (NGBB) kuran A. Nihat Gökyiğit, aynı zamanda dünya barışına hizmet eden önemli kültür sanat kurumlarından biri olan Tekfen Filarmoni’nin kurucusudur.

Gökyiğit’e Akdeniz Üniversitesi tarafından Çevre Hizmet Ödülü; Çukurova, Boğaziçi ve Gazi Osman Paşa Üniversiteleri tarafından Fahri Doktora unvanı verilmiştir. 1997 yılında T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Üstün Hizmet Madalyası ve 2010 yılında TBMM tarafından Üstün Hizmet Ödülü ile ödüllendirilen A. Nihat Gökyiğit, 2009 yılında Ernst&Young tarafından Schwab Foundation Social Entrepreneur of the Year (Yılın Sosyal Girişimcisi) ödülüne layık görülmüştür.

Bir Mihenk Taşı olarak Aral Gölü Belgeseli

1990’lı yıllarda, dünyanın en büyük dördüncü iç denizi olan Aral Gölü’nün hazin hikayesini bir belgeselde gözler önüne seren Ali Nihat Gökyiğit, ekonomik getiri uğruna ekolojik dengelerin bozulmasına ve gölün etrafının çölleşmesiyle gerek biyoçeşitliliğinin ölümüne gerekse yöre halkının fakirleşmesine sebep olan yanlışa dikkat çekiyor. Eko-ekonomi kavramının önemini bu proje vesilesiyle kavrayan ve sahiplenen Ali Nihat Gökyiğit, bundan sonraki tüm projelerinde ekoloji ile ekonominin birbirleriyle barış ve denge içerisinde olmasına büyük özen göstermektedir.