Galatasaray’dan yeni nesil tatil platformu "GStatil"

Galatasaray Adası'nda düzenlenen organizasyona, başkan Dursun Özbek'in yanı sıra Tera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen de katıldı.

Burada açıklamada bulunan Özbek, "Bugün burada Galatasaray'ımız adına önemli bir proje olan GStatil'in tanıtım toplantısında bir aradayız. Galatasaray, 120 yılı aşkın tarihi boyunca yalnızca sahada değil ortaya koyduğu vizyonla Türk sporuna yön veren bir kulüp olmuştur. Bu mirası geleceğe taşırken kulübüme daha rekabetçi bir yapıya kazandırmak için çalışıyoruz. GStatil, bu vizyonun adımlarından biridir." diye konuştu.

Galatasaray markasını seyahat dünyasına taşıdıklarını aktaran Özbek, şunları kaydetti:

"Bu proje sadece bir ticari girişim değildir. Bu sayede taraftarlarımız tatil planlarını yaparken, iş seyahatlerini organize ederken Galatasaray ile olan bağlarını güçlendirmeye devam edecektir. Her tercihle kulüplerine katkı sağlayacaklardır. Bugün spor kulüplerinin başarısı yalnızca saha sonuçlarıyla ölçülmüyor. Yeni gelir alanları yaratmak, markanızı hayatın farklı alanlarına taşıyabilmek büyük önem taşıyor. GStatil bu stratejimizin önemli halkalarından biridir. Amacımız Galatasaray'ın ekonomik bağımsızlığını daha da güçlendirmek ve elde edeceğimiz kaynakları yeniden sportif başarıya dönüştürmektir. Tüm taraftarlarımız, üyelerimiz ve camiamızı bundan sonraki seyahat planlarında GStatil'i tercih etmeye davet ediyorum. Katkı veren herkese teşekkür ediyorum."

Tera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ise şöyle konuştu:

"Elimizden geleni yapacağımıza söz veriyorum. Her zaman yanınızdayım. Galatasaray 4 kez üst üste Süper Lig şampiyonu oldu. Bu yalnızca başarı değil bir azim hikayesi. Tüm Galatasaray camiasını içtenlikle ve gönülden tebrik diyorum. Galatasaray, yalnızca Türkiye'nin değil dünyanın saydığı köklü bir spor kulübü. Sarı-kırmızı renklerin Avrupa'da ve dünyada dalgalandığını gördüğümüzde gurur duyuyoruz. Her Galatasaraylı hak ettiği tatili, hak ettiği paraya yapsın istiyoruz. Tera Holding olarak sporu, futbolu seviyoruz. Bu projenin hayata geçmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

“GStatil, Galatasaray markasının, yaşamın her alanında yer alma vizyonunun önemli bir parçasıdır”

Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Emir Aral ise konuşmasında şunları söyledi: “Galatasaray Teknoloji A.Ş.’nin Tatilsepeti iş birliğiyle hayata geçirdiği GStatil’in lansmanında, Galatasaray Adası’nda sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Galatasaray, yalnızca spor alanında değil; yenilikçi vizyonu ve öncü kimliğiyle de her zaman fark yaratan bir kulüp olmuştur. Bugün de bu anlayışın yeni ve güçlü bir örneğini hep birlikte görüyoruz. Tatilsepeti’nin güçlü altyapısıyla hayata geçirilen GStatil, dünyanın ilk kulüp markalı online seyahat platformu olarak önemli bir ilke imza atıyor. Artık Galatasaraylılar; otel rezervasyonundan uçak biletine, turlardan iş seyahatlerine kadar tüm seyahat ihtiyaçlarına gstatil.com üzerinden hızlı, güvenli ve avantajlı şekilde ulaşabilecek.

Üstelik GStatil’i tercih eden taraftarlarımız yalnızca ayrıcalıklı fırsatlardan yararlanmakla kalmayacak, aynı zamanda kulüplerine de doğrudan katkı sağlayacak. Biz bu projeyi sadece bir seyahat platformu olarak görmüyoruz. GStatil, Galatasaray markasının, yaşamın her alanında yer alma vizyonunun önemli bir parçasıdır. Bu vesileyle tüm taraftarlarımızı ve üyelerimizi, bundan sonraki seyahat planlarında GStatil’i tercih etmeye davet ediyoruz. Çünkü biz, birlikte inanan, birlikte üreten ve birlikte büyüyen bir aileyiz.”

“Galatasaray Lisesi yıllarından bugüne uzanan hayal!”

Seyahat sektöründe bir dönüm noktası olması hedeflenen GStatil fikrini ilk geliştiren, Tatilsepeti kurucularından Kaan Karayal ise konuşmasında Tatilsepeti markasının temellerini attığı Galatasaray Lisesi yıllarında kurduğu hayallerin bugün meyve vermesinden duyduğu kıvancı dile getirerek şunları söyledi: “GStatil markası, Galatasaray’ın bir markasıdır. Galatasaray’a destek olmanın yeni bir yoludur bu. Dünyada bir kulübün sahip olduğu ve kendi adını taşıyan ilk seyahat portalı. İlklerin ve Enlerin takımı, yine bir ilke imza atmış oluyor.

Türkiye’deki Galatasaraylı sayısı Avrupa’daki birçok ülkenin nüfusundan daha fazla. Örneğin; UEFA ülke sıralamasında Türkiye’nin üzerinde olan Hollanda, Belçika, Portekiz gibi ülkelerin nüfusu bile Türkiye’deki Galatasaray taraftarı sayısından daha az. Bu kadar büyük bir taraftar kitlesini arkasına almayı başardığı zaman, başarının gelmesi de kaçınılmaz olacaktır.

GStatil projesindeki asıl amacımız, Galatasaray’ın başarılarında sevinen, mutlu olan ama doğrudan veya dolaylı olarak Galatasaray’a maddi bir fayda sağlamayan milyonlarca kişinin, hali hazırda yapacağı bir tatil harcamasını diğer turizm şirketlerinden daha avantajlı ya da aynı fiyata GStatil’den alarak aslında kendi cebinden ek bir harcama yapmadan sempatizanı olduğu kulübe maddi kaynak sağlamasıdır.”

7 bine yakın otel ve 30 binin üzerinde tur seçeneği

GStatil video gösteriminin ardından sahnede konuşmasını gerçekleştiren Tatilsepeti Genel Müdürü Sedat Kılıç ve Galatasaray Teknoloji A.Ş. Genel Müdürü Uğurcan Uğur ise platformun içeriği ve işleyişi hakkında bilgi verdi. GStatil’de Tatilsepeti güvencesiyle tedarik sağlayan 7 bine yakın otel, 30 binin üzerinde yurt içi, yurt dışı tur ve 400’e yakın hava yolu olmak üzere taraftara tüm tatil ihtiyaçları için geniş bir seçki sunulduğu aktarıldı. Galatasaray’ın 26. şampiyonluğuna özel kampanya ile 26 tane 5 yıldızlı otelde 26 gün boyunca sürecek indirim sağlanacağı da duyuruldu. Tatilsepeti Genel Müdürü Sedat Kılıç, Tatilsepeti olarak spor turizminin gelişimine katkı sağlama ve bu alanda öncü rol alma konusunda kararlı olduklarını ifade ederek dünya çapında örnek oluşturacak bu proje ile spor turizmi pazarını büyütecek hem spora hem de ülke ekonomimize katkı sağlayacaklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından Galatasaray Adası’nın Boğaz ambiyansı ve DJ Doğuş Çabakçor'un performansı eşliğinde davetliler keyifli bir gece geçirme imkânı buldu.