Garanti Bankası ne kadar temettü verecek?

Garanti Bankası temettü kararını açıkladı. Garanti Bankası'ndan KAP'a yapılan açıklamaya göre pay başına net 2,8070910 TL kar payı ödemesi yapılacak.

28.03.2024 09:48:490
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Garanti Bankası ne kadar temettü verecek?

Garanti Bankası'ndan KAP'a yapılan açıklamaya göre pay başına brüt 3,1189900 TL, net 2,8070910 kar payı ödemesi yapılacak. Açıklamaya göre kar payı hak kullanım tarihi 29 Mart 2024,  ödeme tarihi ise 2 Nisan 2024.

Bankadan KAP'a yapılan bildirimde "Banka Genel Kurul Toplantısı'nda onaylanan 2023 yılına ait kar dağıtım tablosu ekte bilgilerinize sunulmuştur" denildi.




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