Garanti Bankası'ndan yeni açıklama: Sorun bitti mi?

Garanti Bankası, internet sisteminde yaşanan erişim sorununun giderildiğini açıkladı. Garanti BBVA, dijital kanallarının normale döndüğünü duyurdu ve şubelerinin bugün 17.00’a kadar açık olacağını bildirdi.

Dün öğle saatlerinden itibaren internet ve mobil bankacılık uygulamasına erişimde yaşanan nedeniyle saat 00.00’a kadar tüm şubeleri açık olan Garanti Bankası’ndan yeni açıklama geldi.

Bankadan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Dijital kanallarımız ve Çağrı Merkezimize erişimin normale döndüğünü ve kanallarımızı tekrar hizmetinize açtığımızı bildirmek isteriz. İşlemlerimizi tüm kanallarımız üzerinden gerçekleştirmeye devam edebilirsiniz.

Bunlara ek olarak 3 Mayıs Cumartesi günü tüm şubelerimizin 17.00’a kadar açık olacağını da ayrıca bilgilerinize sunarız. Bu süreçten dolayı üzgün olduğumuzu içtenlikle tekrar ifade eder, anlayışınız ve sabrınız için teşekkür ederiz.”

- Ne olmuştu?

2 Mayıs 2025 Cuma günü öğle saatlerinden itibaren çok sayıda kullanıcı, Garanti BBVA internet ve mobil bankacılık uygulamasına giriş yapamadığını sosyal medyada dile getirmişti. Garanti Bankası'nın internet ve mobil şube sistemine giriş yapmaya çalışanlar "Özür dileriz. Şu anda işleminizi gerçekleştiremiyoruz. Lütfen daha sonra tekrar deneyin" uyarısıyla karşılaşmıştı.

Garanti Bankası'ndan dün yapılan iki ayrı açıklamada “Sistemlerimizde yaşanan kesinti teknik bir aksaklıktan kaynaklanmakta olup, herhangi bir siber saldırı ya da veri güvenliği riski barındırmamaktadır. Bankamız nezdindeki tüm varlıklarınız ve kişisel verileriniz yüksek güvenlik standartlarıyla korunmaya devam etmektedir. İşlemlerinizi kesintisiz şekilde gerçekleştirebilmeniz için tüm şubelerimizdeki ekip arkadaşlarımız hizmet vermeyi sürdürmektedir. Sorunun en kısa sürede tamamen çözüme kavuşması için ilgili birimlerimiz yoğun şekilde çalışmaktadır. Bankacılık işlemlerinizi gerçekleştirebilmeniz için, AVM gibi yasal kapanış zorunluluğu bulunan lokasyonlar hariç olmak üzere, tüm şubelerimiz bu gece 00:00’a kadar açık olacaktır" denilmişti.