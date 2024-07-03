Garanti BBVA Yatırım, “En İnovatif Aracı Kurum” seçildi

Garanti BBVA Yatırım, dünyanın prestijli ekonomi ödüllerinden biri olan “The Annual Global Economics Awards 2024’te “En İnovatif Aracı Kurum” ödülüne layık görüldü.

3.07.2024 16:56:400
Paylaş Tweet Paylaş
Garanti BBVA Yatırım, “En İnovatif Aracı Kurum” seçildi

Türkiye’nin lider aracı kurumlarından Garanti BBVA Yatırım, Londra merkezli ekonomi dergisi Global Economics tarafından düzenlenen,  dünyanın prestijli ekonomi ödüllerinden biri olan “The Annual Global Economics Awards 2024’te “En İnovatif Aracı Kurum” ödülüne layık görüldü.

Konuyla ilgili bilgi veren Garanti BBVA Yatırım Genel Müdürü Sinem Edige, “Garanti BBVA Yatırım olarak, tecrübeli kadromuz ve güçlü teknolojik altyapımızla müşterilerimize yatırım bankacılığı hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Müşterilerimize sunduğumuz finansal ürünler ve hizmetlerin yanı sıra yenilikçi yatırım araçları ve stratejileriyle sektörümüzde öncü çalışmalara imza atıyoruz. Teknoloji ve inovasyonu kullanarak müşterilerimizin ihtiyaçlarını anlıyor onlara özel çözümler geliştirerek güncel ve etkili yatırım araçlarını sunuyoruz. Global Economics gibi farklı kategorilerde dünya çapında gerçekleştirdiği değerlendirmelerle uluslararası finans sektöründe referans kabul edilen bir yayın tarafından seçilmek bizi mutlu etti. Uluslararası çapta prestijli ödüllerin verdiği motivasyonla müşterilerimizin iş süreçlerine ve verimliliğine katkı sağlayacak, fark yaratan yenilikçi ürün ve hizmetler geliştirmeyi sürdüreceğiz” dedi.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Garanti BBVA Yatırım, “En İnovatif Aracı Kurum” seçildi

Garanti BBVA Yatırım, “En İnovatif Aracı Kurum” seçildi

PPK Toplantı özeti: Yurt içi talep halen enflasyonist düzeyde ama yavaşladı

PPK Toplantı özeti: Yurt içi talep halen enflasyonist düzeyde ama yavaşladı

Akaryakıt, sigara ve alkole ÖTV zammı

Akaryakıt, sigara ve alkole ÖTV zammı

Haziranda fiyatı en fazla artan ve en çok düşenler

Haziranda fiyatı en fazla artan ve en çok düşenler

ASELSAN yeni sözleşmeyi duyurdu

ASELSAN yeni sözleşmeyi duyurdu

Kripto para piyasası yılın ilk yarısını nasıl tamamladı?

Kripto para piyasası yılın ilk yarısını nasıl tamamladı?

Yorum Yaz