Garanti BBVA'da temettü teklifi açıklandı

Bankaların temettü teklifleri belli olmaya başladı. Garanti BBVA, 2023 kârından pay başına net 2,8071 TL temettü dağıtılması teklifini genel kurulun onayına sunacağını bildirdi.

11.03.2024 10:02:140
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Garanti BBVA'da temettü teklifi açıklandı

Garanti BBVA'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre pay başına brüt 3,1190 TL, net ise 2,8071 TL temettü teklifini genel kurula sunacak.

Açıklamada 2023 yılında oluşan vergi sonrası 87,33 milyar TL'lik kâr ile ilgili olarak bankanın ödenmiş sermayesinin yüzde 5'ine tekabül eden 210 milyon TL birinci nakit brüt temettü, 12,89 milyar TL ikinci nakit brüt temettü olmak üzere toplamda ödenmiş sermayenin %311,90 olan 13,1 milyar TL nakit brüt temettü bedelinin ortaklara dağıtılmasının genel kurul onayına sunulacağı ifade edildi.

Bankalara yüzde 15'lik temettü izni

2023 yılında net kârları yıllık yüzde 44 artarak 620,5 milyar liraya yükselen bankalar, BDDK’ya temettü izni için talep göndermeye başlarken, BDDK’nın 2023 temettüleri için azami miktarı yüzde 15 olarak belirlediği belirtiliyor.

BDDK geçen yıl da bankaların net kârının yüzde 15’ine kadar temettü dağıtmasına izin vermiş, önceki yıllarda ise kârın sermayeye eklenmesini tavsiye etmişti.

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