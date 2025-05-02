Garanti BBVA'dan erişim sorunu için açıklama

Garanti BBVA'da bugün dijital kanallarda erişim sorunu yaşanıyor. Şubelerde çalışma süresi uzatıldı. Bankadan yapılan son açıklamada ise "Sistemlerimizde yaşanan kesinti teknik bir aksaklıktan kaynaklanmakta olup herhangi bir sibel saldırı ya da veri güvenliği riski barındırmamaktadır" denildi.

Garanti BBVA'nın sosyal medya hesabından yapılan ilk açıklamada "Şu anda sistemlerimizde teknik bir aksaklık yaşanmaktadır. Sorunun en kısa sürede giderilmesi için çalışıyoruz. Anlayışınız için teşekkür ederiz" denildi.

İKİNCİ AÇIKLAMA: ŞUBELER ÇALIŞIYOR

Garanti BBVA'dan yapılan ikinci açıklamada ise "Dijital kanallarımıza ve Çağrı Merkezimize erişimde yaşanan kesinti devam etmektedir. Sorunun en kısa sürede çözümü için yoğun şekilde çalışıyoruz. Yaşanan aksaklıktan dolayı üzgünüz. Tüm şubelerimizin çalışma saatlerini uzattığımızı ve işlemlerinizi şubelerimizden gerçekleştirebileceğinizi bilgilerinize sunarız" denildi.

KESİNTİNİN NEDENİ NE?



Bankadan yapılan son açıklamada ise "Sistemlerimizde yaşanan kesinti teknik bir aksaklıktan kaynaklanmakta olup herhangi bir sibel saldırı ya da veri güvenliği riski barındırmamaktadır. Bankamız nezdinde tüm varlıklarınız ve kişisel verileriniz yüksek güvenlik standartlarıyla korunmaya devam etmektedir. İşlemlerinizi kesintisiz şekilde gerçekleştirebilmeniz için tüm şubelerimizdeki ekip arkadaşlarımız hizmet vermeyi sürdürmektedir. Sorunun en kısa sürede tamamen çözüme kavuşması için ilgili birimlerimiz yoğun şekilde çalışmaktadır. Göstermiş olduğunuz anlayış için teşekkür ederiz" denildi.







