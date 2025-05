Gates serveti için yeni 'son tarihi' açıkladı

Bill Gates, 'Yeni son tarihim: Neredeyse tüm servetimi dağıtmak için 20 yıl' başlıklı makalesinde servetinin neredeyse tamamını 2045'e kadar bağışlamayı planladığını duyurdu. İşte Gates'in makalesinde yer alan ifadeler:

Bill ve Melinda French Gates, 2000 yılında Gates Vakfı’nı kurduklarında, vakfın kendi servetlerini kullanarak ölümünden sonra onlarca yıl daha faaliyetlerine devam etmesini planlamışlardı. Ancak şimdi Bill Gates bu kadar beklemek istemediğini söylüyor. Forbes'a göre Gates’in şu anki serveti yaklaşık 113 milyar dolar. Makalesinde planını şöyle anlattı:

"Servetimi nasıl bağışlayacağımı düşünmeye ilk başladığımda, her yeni projeye başlarken yaptığım gibi çok sayıda kitap okudum. Büyük hayırseverler ve vakıfları hakkında kitaplar okuyarak, nasıl bir geri dönüş yapmam gerektiğine dair kararlarımı şekillendirdim. Ayrıca çözmek istediğim sorunları daha iyi anlayabilmek için küresel sağlık üzerine yazılmış kitaplara da göz attım. Okuduklarım arasında en etkileyici olanlardan biri, Andrew Carnegie’nin 1889 tarihli The Gospel of Wealth adlı makalesiydi. Bu yazı, zenginlerin kaynaklarını topluma geri verme sorumluluğu olduğunu savunuyordu; o dönemde radikal bir fikir olsa da, günümüzde bildiğimiz anlamda hayırseverliğin temellerini attı.

Yazının en ünlü cümlesinde Carnegie şöyle der: “Böylesine zengin ölen bir adam, utanç içinde ölür”. Son zamanlarda bu söz üzerine çok düşündüm. Ölümümden sonra insanlar hakkımda pek çok şey söyleyecek ama “zengin öldü” bunlardan biri olmasın istiyorum. İnsanlara yardım edebilecek kaynakları elimde tutarken, çözülmesi gereken çok fazla acil sorun var.

İşte bu yüzden, paramı topluma başlangıçta planladığımdan çok daha hızlı bir şekilde geri vermeye karar verdim. Önümüzdeki 20 yıl boyunca servetimin neredeyse tamamını Gates Vakfı aracılığıyla, dünyadaki hayatları kurtarmak ve iyileştirmek amacıyla bağışlayacağım. Ve 31 Aralık 2045 tarihinde vakıf kalıcı olarak kapanacak.

ORİJİNAL PLAN DEĞİŞTİ

Bu karar, orijinal planlarımızdan bir değişikliktir. Melinda ve ben Gates Vakfı’nı 2000 yılında kurduğumuzda, vakfın ilk tüzüğüne şu maddeyi eklemiştik: Vakıf, bizim ölümümüzden birkaç on yıl sonra faaliyetlerini sonlandıracaktı. Ancak birkaç yıl önce bu yaklaşımı yeniden değerlendirmeye başladım. Son zamanlarda yönetim kurulumuzun da katkısıyla, vakfın hedeflerine daha kısa bir zaman diliminde ulaşabileceğimize inanıyorum—özellikle de önemli yatırımlarımızı iki katına çıkarır ve ortaklarımıza daha fazla güvence sağlarsak.

2045'E KADAR 200 MİLYAR DOLAR

Gates Vakfı’nın ilk 25 yılında—kısmen Warren Buffett’ın cömertliğiyle desteklenerek—100 milyar dolardan fazla bağış yaptık. Önümüzdeki 20 yıl içinde bu rakamı ikiye katlayacağız. Tam miktar piyasalara ve enflasyona bağlı olacak, ancak vakfın 2045 yılına kadar 200 milyar dolardan fazla harcamasını bekliyorum. Bu tutar, mevcut vakıf varlıklarını ve gelecekteki kişisel katkılarımı kapsıyor.

Bu karar, benim için aynı zamanda bir içsel değerlendirme anına denk geliyor. Vakfın 25. yıl dönümünü kutlamanın yanı sıra, bu yıl birkaç önemli dönüm noktasını da işaret ediyor: Vakfı kurarken bana yardımcı olan babam bu yıl 100 yaşında olacaktı; Microsoft 50. yılını kutluyor; ve ben de Ekim ayında 70 yaşına giriyorum".