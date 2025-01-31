Gates'in Harvard profesörünün pişmanlığı

Bill Gates’in Harvard'daki profesörü okulu bırakmasına şaşırmadığını söylüyor ve ekliyor: Keşke ona yatırım yapsaydım...

31.01.2025 16:04:460
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Gates'in Harvard profesörünün pişmanlığı

Microsoft'un kurucusu Bill Gates, 1973 yılında Harvard College'a kaydoldu. Çok da uzun süre kalmayacaktı... O yıllarda sınıf arkadaşı ve 14 yıl boyunca Microsoft CEO'su olarak görev yapacak olan Steve Ballmer ile tanıştı. Üç yarı yıl okuduktan sonra okulu bırakarak 1975′te Microsoft’u kurdu. Microsoft, 31 yaşına geldiğinde Gates'i milyarder yapacaktı. Forbes’a göre şu anda yaklaşık 3,2 trilyon dolarlık bir piyasa değerine sahip ve Gates’in tahmini net serveti 108,7 milyar dolar.

Harvard'da 1970'lerden beri ders veren Harry Lewis, The Times of London’a verdiği bir röportajda Gates için “Her zaman bir meydan okuma istedi. Üniversiteyi bıraktığında şaşırmadım, sadece ona yatırım yapmış olmayı isterdim" diyor. CNBC’nin yaptığı analize göre, Lewis, Microsoft’un 1986 yılında halka arz edilmesi sırasında şirkete 100 dolar yatırım yapmış olsaydı, hisselerinin değeri bugün, fiyat artışı ve temettü ödemeleri dikkate alındığında yaklaşık 650.000 dolar olacaktı.

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