Gaye Erkan: TL'ye yönelik talebi artırmaya kararlıyız

TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, " TL varlıklara yönelik yerel ve uluslararası talebi artırmaya kararlıyız" dedi.

25.09.2023 11:01:580
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Gaye Erkan: TL'ye yönelik talebi artırmaya kararlıyız

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, öncü göstergelerin, yerli ve yabancı yatırımcıların portföylerindeki Türk lirası (TL) varlıkların payını artırmaya başladığına işaret ettiğini belirterek, "TL varlıklara yönelik yerel ve uluslararası talebi artırmaya kararlıyız." dedi.

Basına kapalı gerçekleşen İİT-İSEDAK Merkez Bankaları Forumu Toplantısı'nın açılışında konuşan Erkan'ın mesajları, TCMB'nin, X sosyal medya platformundaki adresinde paylaşıldı.
"2024 yılında dezenflasyonu tesis etmeye yönelik yol haritamızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz" ifadesini kullanan Erkan, son dönemdeki düzenlemelerinin TL mevduat payının artırılmasını hedeflediğini kaydetti.

Erkan, "Öncü göstergeler, yerli ve yabancı yatırımcıların portföylerindeki TL varlıkların payını artırmaya başladığına işaret etmektedir. TL varlıklara yönelik yerel ve uluslararası talebi artırmaya kararlıyız." ifadelerini kullandı.

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