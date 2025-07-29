Gazprom yılın ilk yarısında zarar etti

Rus enerji şirketi Gazprom, yılın ilk yarısında 10,8 milyar ruble (yaklaşık 131,2 milyon dolar) zarar etti.

29.07.2025 16:05:210
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Gazprom yılın ilk yarısında zarar etti

Gazprom tarafından yayımlanan rapora göre, şirket gelirleri yılın ilk yarısında 2024'ün aynı dönemine göre yüzde 4,2 artarak 3 trilyon rubleye çıktı.

Rus şirket, gelirlerdeki bu artışa karşın yılın ilk yarısını 10,8 milyar ruble zararla tamamladı.

2022'de 1,2 trilyon ruble net kar elde eden Gazprom'un yaptırımlar nedeniyle özellikle Avrupa'ya doğal gaz ihracatı önemli oranda geriledi. Şirket, 2023'ü 629 milyar ruble, 2024'ü 1 trilyon 76 milyar ruble zararla kapatmıştı.

Çin ve iç pazara yönelik doğal gaz tedarikini artırarak Avrupa'da yaşadığı gelir kaybını telafi etmek isteyen Gazprom, aynı zamanda sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) yatırımlarını da artırıyor.

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