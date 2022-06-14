Gazprom'un Kuzey Akım'dan gaz sevkiyatı azalacak

Gazprom’dan yapılan açıklamada, Alman Siemens şirketine bakım için gönderilen bazı gaz kompresörlerinin henüz dönmediğine işaret edildi.

14.06.2022 14:30:000
Paylaş Tweet Paylaş
Gazprom'un Kuzey Akım'dan gaz sevkiyatı azalacak

Rus enerji şirketi Gazprom, teknik sorunlar nedeniyle Kuzey Akım boru hattı üzerinden doğal gaz sevkiyatının yüzde 40 düşeceği uyarısında bulundu.

Gazprom’dan yapılan açıklamada, Alman Siemens şirketine bakım için gönderilen bazı gaz kompresörlerinin henüz dönmediğine işaret edildi. Bu nedenle hatta sadece üç gaz kompresörünün kullanılabileceği aktarılan açıklamada, "Kuzey Akım boru hattına gaz tedariki, planlanan günlük 167 milyon metreküp yerine şu anda günde 100 milyon metreküpe kadar sağlanabilir" ifadesine yer verildi.

Kuzey Akım, Yamal-Avrupa boru hattı ve Ukrayna’daki boru hatlarının yanı sıra Rus gazını Avrupa’ya taşıyan önemli hatlardan biri olarak biliniyor. Şirketten daha önce yapılan açıklamada, Yamal-Avrupa hattı üzerinden sevkiyatın durdurulduğu, Ukrayna üzerinden sevkiyatların da yaklaşık yarı yarıya düştüğü belirtilmişti.


Paylaş:
Paylaş Tweet Paylaş

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

İzmir'de doğan marka, 4 ülkeye daha yayılacak

İzmir'de doğan marka, 4 ülkeye daha yayılacak

Ankara’ya 10 milyar TL’lik karma proje geliyor

Ankara’ya 10 milyar TL’lik karma proje geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan enflasyon mesajı: Ne zaman çözülecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan enflasyon mesajı: Ne zaman çözülecek?

Migros, online yemek siparişi sektörüne girdi

Migros, online yemek siparişi sektörüne girdi

Türkiye'nin en büyük ihracatçıları: İlk 10'a hangi şirketler girdi?

Türkiye'nin en büyük ihracatçıları: İlk 10'a hangi şirketler girdi?

Bitci'den Türk sporuna 140 milyon liralık destek

Bitci'den Türk sporuna 140 milyon liralık destek

Yorum Yaz