Gece yarısı hareketlenen dolar 9,94'ü gördü

Dolar bu sabah tarihi zirvesini 9,94'ün üzerine taşırken euro ise 11,40 seviyesini geçti.

Dün 9,87 ile rekor tazeleyen dolar/TL, akşam saatlerinde yaşanan gerilemenin ardından gece yarısı itibarıyla yeniden hareketlendi. Dolar/TL, bu sabah tarihi zirvesini 9,94'ün üzerine taşırken euro/TL ise 11,40 seviyesini geçti. Dün 587 ile rekor kıran altının gram fiyatı da bu sabah 590 liranın üzerine çıktı.

Türk Lirası varlıklarda hareketli günler devam ediyor. Döviz kurlarında dün enflasyon verisi sonrasında başlayan sert hareketler bugün de devam ederken dolar/TL'de günlük yükseliş yüzde 1'i aştı. ABD'de enflasyonun 1990'dan bu yana görülen yüksek seviyeye çıkması ve Türkiye'de enflasyon-para politikası endişeleriyle yükselen kur 9,94'ün üzerine tırmandı. Euro/TL aynı saatte 11.41 seviyelerinde işlem görüyordu.

Altın fiyatları da zirvede

Küresel piyasalarda altın fiyatlarının 5 ayın zirvesini görmesi ve dolar/TL'deki yükselişle güçlenen gram altın fiyatları da bu sabah rekor kırdı. Altının gramı 590 liranın üzerine çıkarken çeyrek altın 9,64 liradan alıcı buluyor. Küresel piyasalarda altının ons fiyatı ise 1.853 dolar düzeyinde.







