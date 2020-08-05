"Geleceği şekillendirecek 50 genç" listesine girdi

Köklü'nün mezun olduğu Yeditepe Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, yetenek gelişimini hızlandırmayı amaçlayan bir liderlik programı ile GE’de çalışmaya başlayan Arman Köklü, GE’nin dünya çapında çeşitli ülkelere enerji sağlayan projelerinde sorumluluk aldığı için bu listeye seçildi.

PMI, 1969 yılında ABD’de kurulmuş olan, proje yönetimi alanında üniversite-sanayi iş birliği koordinasyonu, eğitim, standartlaşma, profesyonel yaklaşım gibi alanlarda etkinlik gösteren bir kuruluş. Avrupa ve Kuzey Amerika’dan 13’er genç yetenek bulunan listede Finlandiya Başbakanı Sanna Marin ve çevre ve iklim aktivisti Greta Thunberg gibi isimler, İngiltere Adalet Bakanlığı, IBM, Google, Airbus, Panasonic gibi bir dizi uluslararası kuruluşta görevli kişiler bulunuyor.