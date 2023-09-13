Gelecek bilimci Frey, yapay zekayla gelen 12 tehlikeyi Capital için yazdı

“Dikkatimizi süper zeki makinelerin yükselişi hakkında endişelenmekten çok şu anda kullanımda olan yapay zeka teknolojilerinin tehditlerini anlamaya kaydırmamızın zamanı geldi.”

Capital Ağustos 2023 sayısından

Genel Yapay Zeka (AGI), uzun zamandır geleceğin öcüsü olarak gösteriliyor. Makinelerin çok zeki ve güçlü hale gelerek insan zekasını geçmesinden ve yok oluşumuzu tetiklemesinden endişe ediliyor. Bu kıyamet senaryosu, heyecan verici ve düşünmeye değer olsa da tehlikeli bir yan etkiye de sahip. Bu senaryo, yapay zekanın toplumumuz için halihazırda teşkil ettiği acil ve fazlasıyla gerçek tehlikeleri gizlerken dikkat dağıtıcı ve sansasyonel bir sis perdesi rolü oynuyor.

Dikkatimizi süper zeki makinelerin yükselişi hakkında endişelenmekten, şu anda kullanımda olan yapay zeka teknolojilerinin teşkil ettiği tehditleri anlamaya ve ele almaya kaydırmamızın zamanı geldi. Karşı karşıya kaldığımız varoluşsal risk, sadece makine zekası karşısında potansiyel olarak tükenmemizden ibaret değil. Gizliliğimizin, özgürlüğümüzün, güvenliğimizin ve giderek dünyamızı şekillendiren dijital manzaraya duyduğumuz güvenin aşınmasıyla da alakalı.

İnsanları, şirketleri ve hükümetleri mahvedebilecek yapay zekanın öne çıkardığı 12 kabusu şöyle sıralayabiliriz:

Kuklacı: Yapay zekanın güç verdiği kişiselleştirme, reklamları kişisel bir hale getirmek için kişisel verileri sömürüyor. Böylelikle kolayca algılanamayacak bir zihin kontrolü yapıyor.

Aldatıcı: Deepfake ve yanlış bilgilendirme, itibarları yerle bir etmek ve demokratik sistemleri sabote etmek için hiper gerçekçiliği kullanıyor.

Hırsız: Yapay zekanın güç verdiği hacklemeler, toplu veri ihlalleri gerçekleştirerek hiçbir şeyden haberi olmayan kişileri ve şirketleri ciddi risklerle karşı karşıya bırakıyor.

Manipülatör: Finansal Pazar manipülasyonu, hisse fiyatlarını kontrol etmek ve pazarları mahvetmek için yapay zekalı işlem botlarını ve mesajlaşma botlarını kullanıyor.

Bağnaz: Yasaların uygulanması ve işe alım gibi alanlarda yapay zekayla güçlendirilmiş ayrımcılık, ön yargıları sürdürerek büyük adaletsizliklere yol açabilir.

Gözcü: Hükümetler çıkarları için izinsiz takip aracı olarak yapay zeka teknolojilerini kullanıyor. Bu durum da sivil özgürlüklerin potansiyel ihlaliyle sonuçlanıyor.

Önyargılı iyileştirici: Sağlık hizmetlerinde, çarpıtılmış veriler marjinalleştirilmiş grupların yanlış veya yetersiz tedavi edilmesiyle sonuçlanabilir.

İnsafsız tüccar: Yapay zekanın güç verdiği fiyat ayrımcılığı, fiyatları ayarlamak için tüketici verilerini kullanarak ayrımcı bir şekilde fiyatlandırma uygulamalarını teşvik edebilir.

Savaş lordu: Siber savaşlar aleminde, yapay zeka kritik altyapıları bozmak ve tahrip edici siber saldırılar düzenlemek için silah haline getirilebilir.

Röntgenci: Yapay zekanın kişisel, kurumsal veya hükümet verilerini işlemesi, veri gizliliği ve bunların yanlış kullanımı hakkında ciddi endişelere yol açıyor.

Zihin okuyucu: Yapay zekayla güçlendirilmiş duyguları tanıma yeteneği sömürülerek kişisel gizliliğin ihlali ve duygusal tepkilerin kâr için manipüle edilmesine yol açabilir.

Sabotajcı: Kendi kendine giden arabalardan drone’lara kadar otonom sistemlerde bulunan yapay zeka sistemleri ele geçirildiğinde felaketlere ve toplum güvenliği için tehditlere yol açabilir.

Bahsettiğimiz bu tehditler, spekülatif kurgu veya akademik tartışmalara mahsus farazi senaryolar değil. Bunlar hızla harekete geçmemizi gerektiren acil sorunlar. Yapay zeka hayatlarımızın her köşesine sızmaya devam ederken güçlü veri gizliliği kanunlarının önemi giderek daha da net hale geliyor.



