Şirket, 2025’te net kârını bir önceki yıla göre yüzde 26,8 artırarak 1 milyar 498 milyon TL’ye yükseltti.

Gelecek Varlık Yönetimi, 2025 yılı finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket, 2025 yılında net kârını bir önceki yıla göre yüzde 26,8 artırarak 1 milyar 498 milyon TL’ye çıkardı. Aynı dönemde tahsilatını yüzde 32,8’lik artışla 5 milyar 821 milyon TL’ye yükselten şirketin düzeltilmiş FAVÖK’ü, yüzde 31,1’lik büyüme ile 3 milyar 528 milyon TL seviyesine ulaştı. Gelecek Varlık’ın özkaynakları ise yine bu dönemde yüzde 42,7 artarak 3 milyar 847 milyon TL’ye çıktı.

Geçtiğimiz yıl 17,5 milyar TL tutarında yeni alacak portföyü satın alan Gelecek Varlık, toplam satın alınan alacak büyüklüğünü 50,8 milyar TL’ye yükseltti. Elde ettiği güçlü finansal sonuçlarla sektör liderliğini pekiştiren şirket 2025’te 3,7 milyar TL’lik yatırım gerçekleştirdi. Böylece şirketin toplam yatırım tutarı 10,7 milyar TL’ye çıktı.

Disiplinli risk yönetimi yaklaşımı ve güçlü sermaye yapısıyla büyümesini sürdüren Gelecek Varlık, tahsilat performansındaki istikrarlı artışı operasyonel verimlilik ve analitik kabiliyetlerle destekledi.

“Finansal gücümüzü dijital ve sürdürülebilir büyüme ile destekliyoruz”

Gelecek Varlık Yönetimi Genel Müdürü Z. Sezin Ünlüdoğan, 2025 yılı finansal sonuçlara ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

“2025 yılı, operasyonel disiplinimiz ve stratejik dönüşüm odağımızı güçlü finansal sonuçlara dönüştürdüğümüz bir dönem oldu. Kuruluşumuzun 20. yılın�� geride bırakırken, elde ettiğimiz performansı yalnızca finansal göstergelerle değil; dijitalleşme, sürdürülebilirlik ve müşteri deneyimi alanındaki yatırımlarımızla da destekliyoruz. Türkiye varlık yönetimi sektörünün ilk sürdürülebilirlik raporunu yayımlayarak çevresel, sosyal ve yönetişim alanındaki taahhütlerimizi şeffaf biçimde paylaştık. Dijital tahsilat altyapımıza yönelik geliştirdiğimiz ‘Digital NPL Collection’ projesiyle uluslararası Stevie Ödülü’ne layık görüldük. Bugün ulaştığımız sonuçlar ve başarılar, güçlü ekibimizin emeği ve yatırımcılarımızın bize duyduğu güven sayesinde mümkün oldu. Katkısı bulunan tüm çalışma arkadaşlarımıza ve desteklerini esirgemeyen yatırımcılarımıza teşekkür ediyorum. Önümüzdeki dönemde de sektörümüzde sürdürülebilir büyüme ve yenilikçi uygulamaların öncüsü olmaya devam edeceğiz.”

Dijital dönüşüm adımları bu yıl da hız kesmiyor

Gelecek Varlık, dijitalleşmeyi operasyonel verimlilik ve müşteri deneyimini güçlendiren stratejik bir öncelik olarak konumlandırmayı sürdürüyor. Bu kapsamda hayata geçirdiği mobil uygulamayla, borç ve ödeme süreçlerini tek bir dijital platformda topluyor. Şirketin bu yılın ilk çeyreğinde kullanıma sunduğu uygulama üzerinden dünyanın her yerinden bir dakikada güvenli ödeme yapılabiliyor. Teklif ve ödeme planlarının dijital ortamda yönetilebildiği uygulamada aktif ve pasif dosyalar da anlık olarak takip edilebiliyor.